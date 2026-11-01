முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடர் | கமிந்து மெண்டிஸின் சதம் வீண்; ஃபகர் ஜமான் அதிரடியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது பாகிஸ்தான்!
இலங்கைக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் சதம் அடித்து பாகிஸ்தானுக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்த ஃபகர் ஜமான் ஆட்டநாயகன் விருதைக் கைப்பற்றினார்.
Published : November 1, 2026 at 9:36 AM IST
லாகூர்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் நடத்திய முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் பரபரப்பான இறுதிப் போட்டியில், இலங்கை அணியை 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தனது சொந்த மண்ணில் பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் அடங்கிய முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரை நடத்தியது. இதில் இங்கிலாந்து அணி அடுத்தடுத்து தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்துத் தொடரிலிருந்து வெளியேறியது. இதன் காரணமாகப் பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றன. நேற்று லாகூரில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்ந்தெடுத்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு அசிதா பெர்னாண்டோ - கமிந்து மெண்டிஸ் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தது. இதில் பெர்னாண்டோ 38 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் குசல் மெண்டிஸ் 8 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். அதன்பின் மெண்டிஸுடன் இணைந்த பவன் ரத்நாயக்க அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் இருவரும் தங்களது அரைசதங்களையும் பதிவு செய்தனர்.
A maiden ODI ton from Kamindu Mendis lifts Sri Lanka in the tri-series final 👏 📝: https://t.co/hpiOYpz7O2 https://t.co/e2GAJePg9P— ICC (@ICC) October 31, 2026
பின்னர் 77 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் பவன் ரத்நாயக்க விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கமிந்து மெண்டிஸ் சதம் விளாசி அசத்தினார். அதன்பின் அவரும் 12 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் என 131 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்கள் பெரிதளவில் சோபிக்கத் தவற, இலங்கை அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 328 ரன்களைச் சேர்த்தது.
இதையடுத்து, 329 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்கை நோக்கிப் போட்டியிட்ட பாகிஸ்தான் அணிக்கு ஃபகர் ஜமான் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். ஆனால், மறுமுனையில் விளையாடிய மாஸ் சதகத் 5 ரன்களுக்கும், நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாம் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜமானுடன் ஜோடி சேர்ந்த சாத் பைக் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
Pakistan win the ODI Tri-Series final, chasing down Sri Lanka’s 325/8 to finish on 331/7 and win by 3 wickets in Lahore. 🔥 Fakhar Zaman – 127 Congratulations Pakistan 🇵🇰🙏 https://t.co/wtEfIx18tY— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) October 31, 2026
இதில் சாத் பைக் அரைசதம் கடந்து அசத்திய நிலையில், 11 பவுண்டரிகளுடன் 74 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். மறுமுனையில் அபாரமாக விளையாடி சதம் விளாசிய ஃபகர் ஜமான் 11 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 127 ரன்களை எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய சல்மான் அலி ஆகாவும் 17 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, பாகிஸ்தான் அணி தடுமாறியது.
அச்சமயத்தில் ஜோடி சேர்ந்த ஹசன் நவாஸ் - அராஃபத் மின்ஹாஸ் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றது. இதில் அரைசதம் கடந்த அராஃபத் மின்ஹாஸ் 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 61 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஃபஹீம் அஷ்ரஃபும் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.
A stunning 12th ODI ton for Fakhar Zaman against Sri Lanka 👊 https://t.co/Pbpic50YH6— ICC (@ICC) November 1, 2026
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இருப்பினும் மறுபக்கம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஹசன் நவாஸ் 37 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 48.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கையை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி சதம் விளாசி அணி வெற்றி பெற உதவிய ஃபகர் ஜமான் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.