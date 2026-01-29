முதல் டி20: ஏழு ஆண்டு காத்திருப்பு முடிவு; ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் சாதனை
பாகிஸ்தான் அணி சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பெற்றுள்ளது.
லாகூர்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டி பாகிஸ்தான் அணி 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் ஆஸ்திரேலிய அணி பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி லாகூரில் உள்ள கடாஃபி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து ஆஸ்திரேலியாவை பவுலிங் செய்ய அழைத்தது.
இதனையடுத்து களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீரர் சாஹிசதா ஃபர்ஹான் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் இணைந்த சைம் அயுப் - கேப்டன் சல்மான் ஆகா இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 74 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், சைம் அயுப் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 40 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து அணியின் கேப்டன் சல்மான் ஆகாவும் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 39 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் பாபர் ஆசாம் 24 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 168 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் ஆடம் ஜாம்பா 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர் மேத்யூ ஷார்ட் 5 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரும் கேப்டனுமான டிராவிஸ் ஹெட் 23 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய மேத்யூ ரென்ஷா 15 ரன்னிலும், கூப்பர் கனொலி ரன்கள் ஏதுமின்றியும், மிட்செல் ஓவன் 8 ரன்களிலும் நடையைக் கட்டினர்.
இதற்கிடையில் மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு களமிறங்கிய கேமரூன் க்ரீன் மட்டும் ஓரளவு தாக்குப்பிடித்த நிலையில், அவரும் 36 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சேவியர் பார்ட்லெட் அதிரடியாக விளையாடி 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 34 ரன்களை சேர்க்க, மற்ற பேட்டர்கள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 146 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் சைம் அயுப் மற்றும் அப்ரார் அஹ்மத் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பெற்றுள்ளது. இந்த போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சைம் அயுப் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி ஜனவரி 31ஆம் தேதி லாகூரில் உள்ள கடாஃபி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.