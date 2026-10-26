நடுவர் தீர்ப்பால் சர்ச்சை...ஷதாப் கான் உலக சாதனை: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் த்ரில் வெற்றி!
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 8ஆவது அல்லது அதற்கும் கீழ் வரிசைஅயில் களமிறங்கி அதிக ரன்கள் குவித்த முதல் பேட்டர் என்ற புதிய உலக சாதனையை ஷதாப் கான் படைத்துள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 1:25 PM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் 4ஆவது லீக் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணியை ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
பாகிஸ்தானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் 4ஆவது லீக் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி நிர்ணயித்த 242 ரன்கள் என்ற இலக்கை எட்டி பாகிஸ்தான் அணி 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, இந்தப் போட்டியில் நடுவர் வழங்கிய தீர்ப்பு தற்சமயம் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.
லாகூரில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி, பென் டக்கெட்டின் அதிரடி சதத்தின் உதவியுடன் 46.4 ஓவர்களில் 241 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட் ஆனது. இதில் அதிகபட்சமாக பென் டக்கெட் 11 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 105 ரன்களைக் குவித்தார். பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய கேப்டன் ஷாஹீன் அப்ரிடி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
இதையடுத்து 242 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி, இங்கிலாந்தின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறியது. ஒருகட்டத்தில் அந்த அணி 154 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அச்சமயத்தில் களமிறங்கிய ஷதாப் கான் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, இங்கிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சை மைதானத்தின் அனைத்து திசைகளிலும் பறக்கவிட்டு ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
Shadab Khan is at the forefront of record-breaking history! 🤯🔥 Leading a record 10th-wicket partnership in a chase, the all-rounder's scintillating 1️⃣1️⃣3️⃣* helped Pakistan pull a rabbit out of the hat & win from defeat! 💥 #DPWorldILT20 #AllInForCricket #WhereTheWorldPlays https://t.co/WLEegRM6ko— International League T20 (@ILT20Official) October 26, 2026
அதிலும் இப்போட்டியில் சதம் விளாசிய ஷதாப் கான், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்ததுடன் 13 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 113 ரன்களைக் குவித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 47.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் முத்தரப்பு தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் பாகிஸ்தான் அணி முன்னேறியுள்ளது.
ஆனால், இந்தப் போட்டியின் கடைசி ஓவர்களில் பெரும் பரபரப்பும் சர்ச்சையும் ஏற்பட்டது. ஏனெனில் ஆட்டத்தின் 45-ஆவது ஓவரை கஸ் அட்கின்சன் வீசிய நிலையில், அதனை எதிர்கொண்ட ஷதாப் கானுக்கு நடுவர் எல்.பி.டபிள்யூ (LBW) முறையில் அவுட் கொடுத்தார். இதனால் இங்கிலாந்து வீரர்கள் தாங்கள் வெற்றி பெற்றுவிட்டதாகக் கருதி ஒருவருக்கொருவர் கைகுலுக்கத் தொடங்கினர். ஆனால், ஷதாப் கான் உடனடியாக டி.ஆர்.எஸ் ரிவ்யூ எடுத்தார்.
ஷதாப் கான் மேல்முறையீடு செய்ததை அச்சமயத்தில் இங்கிலாந்து வீரர்கள் யாரும் கவனிக்கவில்லை. மறுபுறம் அவர்கள் கொண்டாட்டத்தைத் தொடர, மூன்றாம் நடுவர் காணொளி வாயிலாக ரிவ்யூவை சரிபார்த்தார். இதைக் கண்ட இங்கிலாந்து வீரர்கள் சற்று குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தனர். ரிவ்யூவில் பந்து முதலில் பேட்டில் பட்டது தெளிவாகத் தெரிந்ததால், நடுவர் தனது தீர்ப்பை மாற்றி நாட்-அவுட் என அறிவித்தார்.
WHAT A MOMENT IN LAHORE! Shadab Khan survives after a successful review, keeping the drama alive in this thrilling Pakistan-England clash! #PAKvENG #ShadabKhan #PakistanCricket #EnglandCricket #CricketDrama #DRS #Lahore #CricketFans #CricketUpdates #SportsNews https://t.co/qc71i1vL5e— Asia Fact-Check (@AsiaFactCheck) October 26, 2026
இது இங்கிலாந்து வீரர்களிடையே ஏமாற்றத்தையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியது. அதன்பின் மீண்டும் ஆட்டம் தொடங்கியது. அச்சமயத்தில் பாகிஸ்தான் வீரர் ஹாரிஸ் ராவுஃப் மற்றும் இங்கிலாந்து பேட்டர் வில் ஜேக்ஸ் ஆகியோருக்கு இடையே மைதானத்தில் கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, நடுவர்கள் தலையிட்டு இருவரையும் சமாதானப்படுத்தினர். இச்சம்பவங்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பி வருகின்றன.
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இது ஒருபுறம் இருந்தாலும், இப்போட்டியில் 8ஆவது வரிசையில் களமிறங்கி சதம் விளாசிய ஷதாப் கான் புதிய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார். அதன்படி, இப்போட்டியில் அவர் ஆட்டமிழக்காமல் 113 ரன்களை எடுத்ததன் மூலம், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 8-ஆவது வரிசை அல்லது அதற்கும் கீழ் இறங்கி சதம் அடித்து அதிக ரன்கள் குவித்த முதல் பேட்டர் என்ற புதிய உலக சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.