ஐசிசி விதிகளை மீறியதாக பாகிஸ்தான் வீரருக்கு அபராதம்

இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியில் விதிகளை மீறிய பாகிஸ்தான் வீரர் ஃபகர் ஜமானுக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 10 சதவீதமும், ஒரு டிமெரிட் புள்ளியும் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தான் அணி
பாகிஸ்தான் அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஃபகர் ஜமானுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரானது கடந்த நவம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி முதல் 29ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெற்றது. இத்தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறின.

இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தியதுடன் கோப்பையையும் வென்று அசத்தியது. மேற்கொண்டு சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பாகிஸ்தான் வீரர் முகமது நவாஸ் ஆட்ட நாயகன் மற்றும் தொடர் நாயகன் விருதுகளை வென்றார்.

இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வீரர் ஃபகர் ஜமான், ஐசிசி நடத்தை விதிகளை மீறிய குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட்டுள்ளார். அந்தவகையில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான இறுதி போட்டியின் போது கள நடுவரின் முடிவால் அதிருப்தியடைந்த ஃபகர் ஜமான், சில வார்த்தைகளை கூறினார். இதுகுறித்து கள நடுவர்களும் போட்டி நடுவரிடம் தெரியப்படுத்தியுள்ளனர்.

ஐசிசி நடத்தை விதிகள் 2.8-ன் படி சர்வதேச போட்டியின் போது நடுவரின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது குற்றமாகும். இதனையடுத்து நடத்தை விதிகளை மீறிய குற்றத்திற்காக ஃபகர் ஜமானுக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 10 சதவீதம் அபாரதமாக விதித்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் உத்திரவிட்டுள்ளது.

அதேசமயம் கடந்த 24 மாதங்களில் ஃபகர் ஜமானின் முதல் விதிமீறல் குற்றம் இதும் என்பதால், அவருக்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளியையும் ஐசிசி வழங்கியுள்ளது. இதனை ஐசிசி போட்டி நடுவர் ரியான் கிங் வழங்கினார். மேலும், ஃபகர் ஜமான் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு, அபராதத்தை ஏற்றத்தையடுத்து, மேற்கொண்டு விசாரனை தேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி தெளிப்படுத்தியுள்ளது.

இலங்கை - பாகிஸ்தான்

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டி20 தொடரானது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் நடைபெறும் என்று இருநாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்களும் அறிவித்துள்ளன.

இலங்கை-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி ஜனவரி 7ஆம் தேதியும், இரண்டாவது போட்டி ஜனவரி 9ஆம் தேதியும், மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி ஜனவரி 11ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என்றும், தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும், தம்புளாவிலுள்ள ரங்கிரி தம்புளா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

