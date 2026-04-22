போதைப்பொருள் சர்ச்சை: பிசிபி விசாரணை வளையத்தில் பாகிஸ்தான் வீரர் முகமது நவாஸ்

முகமது நவாஸ் தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ள நிலையில், ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி மீண்டும் ஒரு சோதனைக்கு அவர் உட்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 7:38 PM IST

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி ஆல் ரவுண்டர் முகமது நவாஸ் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியது சோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, அவர் மீது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடரானது சமீபத்தியில் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்ற முடிந்தது. இதில் சல்மான் அலி ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி சூப்பர் 8 சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது. இந்நிலையில், இத்தொடருக்கு முன்னதாக பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு வழக்கமான ஊக்கமருந்து மற்றும் போதைப்பொருள் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.

இதில் அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டரான முகமது நவாஸிடம் எடுக்கப்பட்ட சோதனை மாதிரிகளில், அவர் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியது உறுதியாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் இதுகுறித்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகவல் தெரிவித்தாகவும், அவர் மீது பிசிபி முறைப்படியான விசாரணையை தொடங்கியுள்ளதாக ஈ.எஸ்.பி.என் செய்தி நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

மேலும், முதற்கட்ட விசாரணையில் முகமது நவாஸ் போதைப்பொருள் உட்கொண்டது உறுதியாகியுள்ள நிலையில், இது குறித்த இறுதி அறிக்கையை பிசிபி விரைவில் ஐசிசி-க்கு வழங்கவுள்ளதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனினும், முகமது நவாஸ் தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளதாகவும், ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி மீண்டும் ஒரு சோதனைக்கு அவர் உட்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், போதைப்பொருள் குற்றச்சாட்டு காரணமாக முகமது நவாஸின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கை பெரும் சிக்கலில் உள்ளது. ஏனெனில், இந்த குற்றச்சாட்டுகள் காரணமாக இங்கிலாந்தில் நடைபெறவுள்ள டி20 பிளாஸ்ட் தொடரில் விளையாட சர்ரே அணியுடன் நவாஸ் செய்திருந்த ஒப்பந்தம் தற்சமயம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் அவருடைய சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையும் முடிவுக்கு வரும் அபாயமும் உள்ளது.

முகமது நவாஸ் தற்சமயம் பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடரில் முல்தான் சுல்தான்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். ஒருவேளை அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படும் பட்சத்தில், அவருக்கு வாழ்நாள் தடை விதிக்கப்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

