சூப்பர் ஓவரில் வங்கதேச ஏ அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது பாகிஸ்தான் ஷாஹீன்ஸ்!

பாகிஸ்தான் ஷாஹீன்ஸ் அணி மூன்றாவது முறையாக ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

பாகிஸ்தான் அணி (கோப்புப்படம்)
பாகிஸ்தான் அணி (கோப்புப்படம்) (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 11:37 AM IST

தோஹா: வங்கதேச ஏ அணிக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் ஷாஹீன்ஸ் அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது, கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் நடைபெற்றது. இத்தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு வங்கதேச ஏ அணி மற்றும் பாகிஸ்தான் ஷாஹீன்ஸ் அணிகள் முன்னேறின. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இறுதிப்போட்டி நேற்று நடைபெற்ற நிலையில், டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் யசிர் கான், முகமது ஃபரிக் ஆகியோர் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், காஸி கோரி 9 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் மற்றொரு தொடக்க வீரரான மாஸ் சதாகத் 23 ரன்களுக்கும், அராஃபத் மின்ஹாஸ் 25 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டை இழந்த நிலையில், அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் இர்ஃபான் கானும் 9 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து நடையைக் கட்டினார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் சாத் மசூத் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 38 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 125 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. வங்கதேச அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ரிபன் மொந்தல் 3 விக்கெட்டுகளையும், ரகிபுல் ஹசன் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஜிஷான் ஆலம் 6 ரன்களுக்கும், மஹிதுல் இஸ்லாம் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், யாசிர் அலி 8 ரன்களுக்கும், அணியின் கேப்டன் அக்பர் அலி 2 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஹபிபுர் ரஹ்மானும் 26 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் மெஹரூஃப் 19 ரன்களையும், ரகிபுல் ஹசன் 24 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த அப்துல் காஃபர் 16 ரன்களையும், ரிபன் மொந்தல் 11 ரன்களையும் சேர்த்து அணியை தோல்வியில் இருந்து மீட்டெடுத்தனர். இதன் மூலம் வங்கதேச அணியும் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 125 ரன்களைச் சேர்த்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் சுஃபியான் முகீம் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இரு அணிகளின் ஸ்கோரும் சமநிலையில் இருந்ததன் காரணமாக, போட்டியின் முடிவு சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது. சூப்பர் ஓவரில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணி 7 ரன்களை மட்டுமே இலக்காக நிர்ணயித்தது. பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி 4 பந்துகளில் இலக்கை எட்டியதுடன், நடப்பு ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.

இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் ஷாஹீன்ஸ் அணி மூன்றாவது முறையாக இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக 2019 மற்றும் 2023ஆம் ஆண்டுகளில் பாகிஸ்தான் ஷாஹீன்ஸ் அணி இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்தது. நடப்பு தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பாகிஸ்தான் வீரர் மாஸ் சதாகத் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்,

