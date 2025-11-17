ETV Bharat / sports

சர்ச்சைகள் நிறைந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா ஏ அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய பாகிஸ்தான் ஏ அணி!

நடப்பு ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிக்கு முதல் அணியாக முன்னேறி பாகிஸ்தான் ஏ அணி அசத்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் அணி (கோப்புப்படம்)
பாகிஸ்தான் அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்திய ஏ அணிக்கு எதிரான ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் ஏ அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 6ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா ஏ மற்றும் பாகிஸ்தான் ஏ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் ஏ அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் பிரியான்ஷ் ஆர்யா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தனர். இதில் பிரியான்ஷ் ஆர்யா 10 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய நமன் தீரும் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினார்.

இந்திய வீரர்கள் ஏமாற்றம்

அதேசமயம் கடந்த ஆட்டத்தில் சதம் விளாசி மிரட்டிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி 28 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 48 ரன்களை எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து நமன் தீரும் 35 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய ஜித்தேஷ் சர்மா, நெஹல் வதேரா, அஷுதோஷ் சர்மா, ரமந்தீப் உள்ளிட்டோரும் சோபிக்க தவறினர்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் ஹர்ஷ் தூபே 19 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இதன் காரணமாக, இந்திய ஏ அணி 19 ஓவர்களில் 136 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் ஏ அணி தரப்பில் ஷாஹித் அஸிஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஷாத் மசூத், மாஸ் சதகத் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

சதகத் அதிரடியில் பாகிஸ்தான் வெற்றி

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு மாஸ் சதகத் - முகமது நயீம் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். ஒருபக்கம் சதகத் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்த நிலையில், மறுபக்கம் முகமது நீயிம் 14 ரன்களிலும், யசிர் கான் 11 ரன்களிலும் என ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இருப்பினும் இந்த ஆட்டத்தில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த மாஸ் சதகத் 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 79 ரன்களையும், அவருடன் இணைந்து விளையாடிய முகமது ஃபரிக் 16 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் ஏ அணி 13.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய ஏ அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மாஸ் சதகத் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் பாகிஸ்தான் ஏ அணி நடப்பு ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை தொடரின் அரையிறுதி போட்டிக்கும் முதல் அணியாக தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இந்திய ஏ அணி அடுத்த லீக் போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே அரையிறுதிக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

சர்ச்சை நிகழ்வுகள்

இந்த போட்டியின் போது சில சர்ச்சகளும் எழுந்தன. அதன்படி இந்திய வீரர் நமன் தீர் விக்கெட்டை இழந்த தருணத்தில், அவரது விக்கெட்டை வீழ்த்திய சாத் மசூத் ஆக்ரோஷமான கொண்டாடத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், நமன் தீரை நோக்கி சில வார்த்தைகளையும் கூறினார். இதனால் இரு வீரர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்படும் சூழல் உருவான நிலையிலும், நமன் தீர் அதனை பொறுட்படுத்தாமல் பெவிலியன் திரும்பினார்.

அதேபோல் பாகிஸ்தான் இன்னிங்ஸின் 9ஆவது ஓவரின் முதல் பந்தை எதிர்கொண்ட சதகத் அதனை சிக்ஸர் அடிக்கும் முயற்சியில் தூக்கி அடித்தார். அப்போது அத்திசையில் ஃபீல்டிங் செய்து கொண்டிருந்த நெஹல் வதேரா பந்தை கேட்ச் பிடித்ததுடன், பவுண்டரி எல்லையை கடக்கும் முன்னதாக நமன் தீரிடம் தூக்கி எறிய, அவரும் அதனை பிடித்தார். இதனால் சதகத் விக்கெட்டை வீழ்த்தியதாக இந்திய வீரர்கள் கொண்டாடத் தொடங்கினர்.

இதையும் படிங்க:

  1. ரவீந்திர ஜடேஜாவை விடுவித்து சஞ்சு சாம்சனை தேர்வு செய்தது ஏன்? - சிஎஸ்கே சிஇஓ விளக்கம்!
  2. 'தல' தோனிக்கு சரியான மாற்று வீரர்... சஞ்சு சாம்சனை ஒப்பந்தம் செய்த சிஎஸ்கே! சம்பவம் உறுதி!

ஆனால் அந்த கேட்ச்சை பரிசோதித்த மூன்றாம் நடுவர் அதற்கு நாட் அவுட் என்ற தீர்ப்பை வழங்கினார். இது பெரும் சர்ச்சையானது. மேற்கொண்டு இந்திய அணி வீரர்கள் கள நடுவரிடம், எவ்வாறு இது அவுட் இல்லை என்பது குறித்து முறையிட்டனர். இதுகுறித்த வீடியோக்களும் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

PAKISTAN A BEAT INDIA A
INDIA A VS PAKISTAN A
ASIA CUP RISING STARS 2025
இந்தியா ஏ VS பாகிஸ்தான் ஏ
INDIA A VS PAKISTAN A

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.