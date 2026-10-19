16,000 ரன்களை கடந்து பாபர் அசாம் சாதனை; இலங்கையை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அபார வெற்றி!
இன்சமாம் உல் ஹக், யூனிஸ் கான், முகமது யூசுப், ஜாவேத் மியான்டட் ஆகியோருக்குப் பிறகு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 16ஆயிரம் ரன்கள் இலக்கை எட்டும் 5ஆவது பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற பெருமையை பாபர் அசாம் பெற்றுள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 3:11 PM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான பாபர் அசாம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 16,000 ரன்கள் என்ற வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளார்.
பாகிஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி, சல்மான் அலி ஆகாவின் அபாரமான சதத்தின் மூலம் 305 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக சல்மான் அலி ஆகா 107 ரன்களை விளாசினார். இலங்கை அணி தரப்பில் ஈஷன் மலிங்கா 4 விக்கெட்டுகளையும், அசிதா ஃபெர்னாண்டோ 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
பாகிஸ்தான் அபார வெற்றி
பின்னர், இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணியில், பவன் ரத்நாயகே 79 ரன்களையும், ஜனித் லியானகே 60 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இவர்களைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் இலங்கை அணி 48.1 ஓவர்களில் 268 ரன்களுக்கு மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 37 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Pakistan kicked off their home ODI tri-series campaign with a close win over Sri Lanka in Rawalpindi 👌 📝: https://t.co/LBGOrm9KKH https://t.co/QdO6uXVu0U— ICC (@ICC) October 18, 2026
இந்நிலையில், இப்போட்டியில் விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் புதிய மைல்கல் ஒன்றை எட்டியுள்ளார். அந்தவகையில், இப்போட்டிக்கு முன்பாக, 16,000 ரன்கள் என்ற இமய இலக்கை எட்ட பாபர் அசாமுக்கு வெறும் 7 ரன்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டது. இப்போட்டியில் களமிறங்கிய அவர், ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே 7 ரன்களைக் கடந்து சாதனைப் பட்டியலில் இணைந்தார்.
இதன் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 16,000 ரன்களைக் கடந்த 5ஆவது பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற பெருமையை பாபர் அசாம் பெற்றுள்ளார். அதேசமயம் அதிவேகமாக இந்த மைல்கல்லை எட்டிய 3ஆவது பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். அதன்படி முகமது யூசுப் (388 இன்னிங்ஸ்) மற்றும் ஜாவேத் மியான்டட் (398 இன்னிங்ஸ்) ஆகியோருக்கு அடுத்தபடியாக, 399 இன்னிங்ஸ்களில் பாபர் அசாம் இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
16,000 ரன்கள் கடந்த பாகிஸ்தான் வீரர்கள்
- இன்சமாம்-உல்-ஹக் – 20,541 ரன்கள் (495 போட்டிகள்)
- யூனிஸ் கான் – 17,790 ரன்கள் (408 போட்டிகள்)
- முகமது யூசுப் – 17,134 ரன்கள் (374 போட்டிகள்)
- ஜாவேத் மியான்டட் – 16,213 ரன்கள் (357 போட்டிகள்)
- பாபர் அசாம் – 16,038 ரன்கள் (355 போட்டிகள்)
முதலிடத்தில் விராட் கோலி
உலக கிரிக்கெட்டில் மிக அதிவேகமாக 16,000 சர்வதேச ரன்களைக் கடந்த வீரர்கள் பட்டியலில் இந்தியாவின் விராட் கோலி 350 இன்னிங்ஸ்களில் இந்த மைல்கல்லை எட்டி முதலிடத்தில் உள்ளார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் ஜாம்பவான் ஹாசிம் அம்லா (363 இன்னிங்ஸ்) இரண்டாம் இடத்திலும், இங்கிலாந்தின் நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட் (368 இன்னிங்ஸ்) மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Babar Azam 45(57) vs Sri Lanka | Match 01, Tri Series, 2026 - Rawalpindi | Ball By Ball Highlights https://t.co/UYzn1vAfH2— PctMedia (@PctMediaa) October 18, 2026
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அதிவேகமாக 16,000 ரன்கள் கடந்த டாப் 5 வீரர்கள்
- விராட் கோலி (இந்தியா) – 350 இன்னிங்ஸ்கள்
- ஹாசிம் அம்லா (தென்னாப்பிரிக்கா) – 363 இன்னிங்ஸ்கள்
- ஜோ ரூட் (இங்கிலாந்து) – 368 இன்னிங்ஸ்கள்
- பிரையன் லாரா (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) – 374 இன்னிங்ஸ்கள்
- சச்சின் டெண்டுல்கர் (இந்தியா) – 376 இன்னிங்ஸ்கள்