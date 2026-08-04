'நம்பர் 1' குத்துச்சண்டை நாடாக மாறுவதே இலக்கு: பிஎஃப்ஐ தலைவர் அஜய் சிங் உறுதி
92 ஆண்டுகால காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டை வரலாற்றில் ஒரே தொடரில் 7 தங்கப் பதக்கங்களை வாரிக்குவித்து, புதிய உலக சாதனைப் படைத்த முதல் நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா பெற்றுள்ளது.
Published : August 4, 2026 at 3:06 PM IST
ஹைதராபாத்: காமன்வெல்த் போட்டிகளில் 7 தங்கங்களுடன் உலக சாதனை படைத்துள்ள இந்தியாவின் அடுத்த இலக்கு, இவ்விளையாட்டில் உலகிலேயே 'நம்பர் 1' நாடாக மாறுவதே என இந்திய குத்துச்சண்டை கூட்டமைப்பின் தலைவர் அஜய் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்ற 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் கோலாகலமாக நிறைவடைந்தன. குறிப்பாக, இந்த முறை பல முக்கிய விளையாட்டுகள் காமன்வெல்த் தொடரிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையிலும், இந்தியா 13 தங்கம், 17 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 39 பதக்கங்களை குவித்து, ஒட்டுமொத்தப் பதக்கப் பட்டியலில் 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
அதிலும், இத்தொடரில் இந்திய குத்துச்சண்டை அணி 7 தங்கம், 3 வெள்ளி என மொத்தம் 10 பதக்கங்களைக் குவித்து, பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து புதிய வரலாறு படைத்தது. இதன்மூலம், 92 ஆண்டுகால காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டை வரலாற்றில் ஒரே தொடரில் 7 தங்கப் பதக்கங்களை வென்ற முதல் நாடு என்ற உலக சாதனையை இந்திய வீரர்கள் நிகழ்த்தியுள்ளனர். இதற்குமுன் இங்கிலாந்து (1934, 2018), கனடா (1986) ஆகிய நாடுகள் தலா 6 தங்கப் பதக்கங்கள் வென்றதே சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
AN UNPRECEDENTED SINGLE-EDITION HAUL IN WORLD SPORT! 🏆— Boxing Federation (@BFI_official) August 1, 2026
Out of 14 boxers, 10 bring home medals, featuring an unprecedented 7 Gold medal haul at the Commonwealth Games!
Huge congratulations to India's Magnificent Seven for making the nation proud! 🎉🥊🇮🇳 pic.twitter.com/HsB3HRQ86o
இதில் மகளிர் பிரிவில் பிரீத்தி பவார் (54 கிலோ), ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா (57 கிலோ), சாக்ஷி சௌத்ரி (51 கிலோ), பிரியா காங்கஸ் (60 கிலோ), அருந்ததி சௌத்ரி (70 கிலோ) ஆகியோரும், ஆடவர் பிரிவில் சச்சின் சிவாச் (60 கிலோ), அங்குஷ் பங்கால் (80 கிலோ) ஆகியோரும் தங்கப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தினர். இதுதவிர, மகளிருக்கான 75 கிலோ எடைப் பிரிவில் லவ்லினா போர்கோஹெய்ன், ஆடவர் 90+ கிலோ பிரிவில் நரேந்தர் பெர்வாலும், ஆடவர் 55 கிலோ எடைப் பிரிவில் ஜடுமணி சிங்கும் இறுதிப் போட்டியில் நூலிழையில் தங்க வாய்ப்பை இழந்து வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றனர்.
இந்நிலையில், காமன்வெல்த் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனைகளான ஜாஸ்மின் லம்போரியா, அருந்ததி சௌத்ரி, சாக்ஷி சௌத்ரி, பிரியா கங்காஸ் மற்றும் பிரீத்தி பவார் உள்ளிட்டோர் இன்று தாயகம் திரும்பினர். டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த அவர்களுக்குப் பொதுமக்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய குத்துச்சண்டை கூட்டமைப்பின் தலைவர் அஜய் சிங், "காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் நாம் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பெற்றுள்ளோம். காமன்வெல்த் விளையாட்டு வரலாற்றிலேயே, குத்துச்சண்டையில் ஒரே சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் எந்தவொரு நாடும் 7 தங்கப் பதக்கங்களை வென்றதில்லை.
#WATCH | Delhi | Boxing Federation of India President Ajay Singh says, “We won a historic victory in the CWG. No country in the history of the CWG has won 7 golds in a single championship in boxing... We are very proud of our boxers and hope that we can carry on like this. This… https://t.co/bWFBkKavxu pic.twitter.com/SPO2w7w2Nr— ANI (@ANI) August 3, 2026
இதையும் படிங்க:
அதனை சாதித்து காட்டிய எங்கள் குத்துச்சண்டை வீரர்களை நினைத்து நாங்கள் மிகவும் பெருமைப்படுகிறோம். இதே போன்ற சிறப்பான ஆட்டத்தை நாம் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்துவோம் என நம்புகிறோம். இந்த முறை, நாம் உலகின் முன்னணி நாடுகளில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளோம். விரைவில் உலகிலேயே 'நம்பர் 1' குத்துச்சண்டை நாடாக மாறுவதே எங்களின் முதன்மை இலக்கு" என்று தெரிவித்துள்ளார்.