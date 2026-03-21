ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் 2026: தன்வி சர்மா, இஷாராணி பாருவா அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தல்
இன்று நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் நொசோமி ஒகுஹாராவை எதிர்த்து தன்வி சர்மாவும், பிச்சமோன் ஓபட்னிபுத்-தை எதிர்த்து இஷாராணி பாருவாவும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.
Published : March 21, 2026 at 11:02 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனைகள் தன்வி சர்மா மற்றும் இஷாராணி பாருவா ஆகியோர் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.
பிரான்சில் நடைபெற்று வரும் ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை தன்வி சர்மா மற்றும் ஜப்பானின் நாட்சுகி நிதைராவை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட தன்வி சர்மா அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இதன் மூலம் முதல் செட்டை 21-14 என்ற கணக்கில் தன்வி சர்மா வென்றார். பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் செட் ஆட்டத்திலும் இருவருக்கும் இடையில் கடும் போட்டி இருந்தது. ஆனாலும் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய தன்வி சர்மா 21-14 என்ற கணக்கில் அதனையும் வென்றார். இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் தன்வி சர்மா 21-14, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் நாட்சுகி நிதைராவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
Semi-final bound! 🚀— BAI Media (@BAI_Media) March 20, 2026
Tanvi Sharma cruises into the semi-finals of the BWF Orleans Masters 2026 with a straight-set victory over N. Nidaira (21-14, 21-14). The momentum is real; next stop, the finals! 🏸🔥 pic.twitter.com/e6p2tabJZB
இதன் மூலம் ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரில் தன்வி சர்மா முதல் முறையாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து இன்று நடைபெற இருக்கும் அரையிறுதிப் போட்டியில் தன்வி சர்மா, ஜப்பானின் நட்சத்திர வீராங்கனையான நொசோமி ஒகுஹாராவுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இதனால் இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு காலிறுதிச்சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனைகள் மாளவிகா பன்சோத் மற்றும் இஷாராணி பாருவா இணை பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இதில் போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இஷாராணி முதல் செட்டை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் இஷாராணி சிறப்பாக விளையாடி புள்ளிகளை கைப்பற்றினார்.
இதன் மூலம் 15-7 என்ற கணக்கில் இஷாராணி முன்னிலை பெற்றிருந்த நிலையில், மாளவிகா பன்சோத் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து பாதியிலேயே விலகுவதாக அறிவித்தார். இதன் காரணமாக இஷாராணி பாருவா 21-19 மற்றும் 15-07 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மாளவிகா பன்சோத்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர் இத்தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து இன்று நடைபெற இருக்கும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இஷாராணி பாருவா, தாய்லாந்து வீராங்கனை பிச்சமோன் ஓபட்னிபுத்-தை எதிர்கொள்ள உள்ளார். மேலும் இந்த தொடரில் இஷாராணி பாருவா மற்றும் தன்வி சர்மா ஆகிய இரு இந்திய வீராங்கனைகளும் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியிருப்பதால், அவர்கள் மீது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது.