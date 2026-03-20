ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ்: காலிறுதியில் இந்திய வீராங்கனைகள்; ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறிய ஆயுஷ் ஷெட்டி
ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் கடைசி நம்பிக்கையாக பார்க்கப்பட்ட ஆயுஷ் ஷெட்டியும் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
Published : March 20, 2026 at 10:39 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனைகள் தன்வி சர்மா, மாளவிகா பன்சோத் மற்றும் இஷாராணி பாருவா ஆகியோர் அடுத்தடுத்த வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து காலிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
பிரான்சில் நடைபெற்று வரும் ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனைகள் தன்வி சர்மா மற்றும் அன்மோல் கார்ப் அகியோர் நேருக்கு நேர் மோதினர். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தன்வி சர்மா அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இந்திய வீராங்கனைகள் அசத்தல்
இதன் மூலம் முதல் செட்டை 21-14 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி தன்வி, இரண்டாவது செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியதுடன், 21-14, 21-17 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அன்மோல் கார்ப்பை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் தன்வி சர்மா காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறிய நிலையில், மற்றொரு இந்திய வீராங்கனையான அன்மோல் கார்ப் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை மாளவிகா பன்சோத், மலேசியாவின் வாங் லின் சிங்-யை எதிர்கொண்டார். இதில் முதல் செட்டை கைப்பற்ற இரு வீராங்கனைகளும் தீவிரமாக முயற்சித்த நிலையில், மாளவிகா 24-22 என்ற கணக்கில் போராடி செட்டை கைப்பற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட மாளவிகா 21-13 என்ற கணக்கில் வாங் லின் சிங்-யை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தினார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை இஷாராணி பாருவா, கனடாவின் வென் யு ஷாங்கை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை இஷாராணி 21-11 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற, அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் செயல்பட்ட வென் யு இரண்டாவது செட்டை 21-14 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவானது மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது.
மூன்றாவது செட்டில் இருவருக்கும் இடையே கடும் போட்டி இருந்த நிலையில், சிறப்பாக விளையாடிய இஷாராணி 21-17 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் இஷாராணி பாருவா 21-11, 14-21, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் வென் யு ஷாங்கை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர் ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் தொடரின் காலிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
ஆயுஷ் ஷெட்டி ஏமாற்றம்
அதேசமயம் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி, ஜப்பானின் யுடாய் ஒகிமோடோவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-09 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஒகிமோடோ இரண்டாவது செட்டை 21-18 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கம்பேக் கொடுத்தார்.
இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. மூன்றாவது செட்டியிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஒகிமோடோ 21-09 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் யுடாய் ஒகிமோடோ 09-21, 21-18, 21-09 என்ற கணக்கில் ஆயுஷ் ஷெட்டியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் ஆடவர் பிரிவில் இந்தியாவின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருந்த ஆயுஷ் ஷெட்டியும் தொடரிலிருந்து வெளியேறி ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.