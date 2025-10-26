சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: போட்டி அட்டவணை வெளியீடு!
சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியானது நாளை தொடங்க உள்ள நிலையில் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள டென்னிஸ் ஸ்டேடியத்தில் தகுதிச் சுற்று போட்டிகள் நேற்று முதல் தொடங்கியது. இதனையடுத்து ’போட்டி அட்டவணை’ வெளியிடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி, தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்தின் தலைவரும், போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழுவின் தலைவருமான விஜய் அமிர்தராஜ், 2022ஆம் ஆண்டு போட்டி சாம்பியனான லிண்டா உள்ளிட்டோர் முன்னிலையில், டென்னிஸ் சங்க நிர்வாகிகள் போட்டி அட்டவணை வெளியிட்டனர்.
இந்தப் போட்டியில் 20 நாடுகளை சேர்ந்த 32 வீராங்கனைகளும், இரட்டையர் பிரிவில் 16 ஜோடிகளும் கலந்து கொள்வதோடு இறுதியில் வெற்றி பெறுபவர்கள் போட்டியை வென்றதற்காக 250 தரவரிசைப் புள்ளிகளைப் பெற உள்ளனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்தின் தலைவரும், போட்டி ஏற்பாட்டு குழுவின் தலைவருமான விஜய் அமிர்தராஜ், “சென்னை சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டியானது சென்னையில் மீண்டும் நடைபெறுவது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டிகளின் கடைசி போட்டியாக இது நடைபெற உள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டு சாம்பினான லிண்டா இந்த போட்டியில் பங்கேற்கிறார். உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வீராங்கனைகள் விளையாட உள்ளனர். விளையாட்டை மிகவும் நேசிக்கும் சென்னையில் இத்தகைய போட்டிகள் நடப்பது மகிழ்ச்சிகரமானது. இந்த போட்டியில் யார் வெற்றிப் பெறுவார்கள் என தெரியவில்லை. இந்திய வீராங்கனைகள் 3 பேர் உள்ளனர். அவர்கள் சிறப்பான விளையாட்டை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
மொத்தம் 7 நாட்கள் போட்டி திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டு நாட்கள் மழை இருந்தாலும் 5 நாட்களில் போட்டிகளை முடித்துவிடலாம். ஆனால், தொடர் முடியும்போது மழை இருந்தால்தான் சற்று சிரமம். புதன்கிழமைக்கு பின்னர் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பில்லை என கூறப்படுகிறது. எனவே தொடர் நல்ல முறையில் நடைபெறும் என நம்பிக்கையோடு உள்ளோம். டென்னிஸ் போட்டி நடைபெறும் ஆடுகளத்தில் மழை பெய்தாலும் ஒரு மணி நேரத்தில் காய்ந்துவிடும். இந்நிகழ்ச்சிக்கு துணை முதலமைச்சர் வருவதாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு மாநிலத்தை கவனிக்கும் போது டென்னிஸ் போட்டியைவிட முக்கியமான பல்வேறு நிகழ்வுகள் இருக்கும். இறுதிப்போட்டி நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் கலந்து கொள்வார்” என்றார்.
தொடர்ந்து டென்னிஸ் வீராங்கனை மாயா ராஜேஸ்வரன் கூறுகையில், “ஐரோப்பியாவில் நடைபெற்ற இளையொருக்கான தொடரில் தொடர்ந்து விளையாடியது மூலம் இந்த போட்டிக்கு தயாராகி உள்ளேன். நான் விளையாட போகும் பெரிய தொடர் இந்த சென்னை மகளிர் ஓபன் டென்னிஸ். அதை சொந்த ஊரில் விளையாடுவதில் மிக பெரிய மகிழ்ச்சி, நான் சிறப்பாக விளையாடுவேன்” என தெரிவித்தார்.