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'ஒலிம்பிக் பதக்கமே என் மகனின் அடுத்த இலக்கு' - ஆசிய விளையாட்டில் சாதனை படைத்த ஹரிஹரனின் தந்தை பேட்டி!

சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கில் முத்திரை பதித்துள்ள ஹரிஹரனுக்கு அவரது குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், நண்பர்கள் எனப் பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

எம்.ஆர்.அர்ஜுன் - ஹரிஹரன் அம்சகருணன்
எம்.ஆர்.அர்ஜுன் - ஹரிஹரன் அம்சகருணன் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 4:09 PM IST

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திருவாரூர்: ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ள ஹரிஹரன் வரவிருக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டியிலும் பதக்கம் வென்று பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என அவரது தந்தை அம்சகர்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பேட்மிண்டன் பிரிவில் இந்திய அணி சார்பில் களம் கண்ட திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியை சேர்ந்த ஹரிஹரன் சிறப்பாக விளையாடி வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். சர்வதேச அரங்கில் பதக்கம் வென்று மன்னார்குடி மட்டுமின்றி ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாட்டிற்கும் அவர் பெருமை சேர்த்துள்ளார்.

ஹரிஹரன் இந்தியாவுக்காக விளையாடி பதக்கம் வென்ற செய்தி அவரது குடும்பத்தினரிடையே மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து அவரது தந்தை அம்சகர்ணன் கூறுகையில், "எனது மகன் இந்திய நாட்டிற்காக சர்வதேச அளவிலான போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அளிக்கிறது. அவனது சாதனைக்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி.

அடுத்து வரவிருக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்திய அணிக்காக பங்கேற்று பதக்கம் வென்று நாட்டிற்கும், தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்பதே எங்களின் விருப்பம்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

மேலும், சாதனை படைத்த ஹரிஹரனுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கும் அவர் தனது நன்றி தெரிவித்து கொண்டார்.

சிறுவயது முதலே பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்த ஹரிஹரன், தொடர்ந்து கடுமையான பயிற்சி மேற்கொண்டு பல்வேறு போட்டிகளில் தனது திறமையை வெளிப்படுத்தி வந்துள்ளார். கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு ஒற்றையர், இரட்டையர் மற்றும் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவுகளில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்திருந்தார்.

தொடர்ந்து, தேசிய அளவிலான இரட்டையர் பேட்மிண்டன் போட்டியில் தமிழ்நாடு சார்பில் 'ஹரிஹரன் - ரூபன்' ஜோடி பங்கேற்று தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. உள்ளூர் மற்றும் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் தொடங்கிய ஹரிஹரனின் விளையாட்டுப் பயணம், தற்போது சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவுக்காகப் பதக்கம் வெல்லும் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது.

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சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கில் முத்திரை பதித்துள்ள மன்னார்குடி நாயகன் ஹரிஹரனுக்கு அவரது குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர். மேற்கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அவருக்கு ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ஹரிஹரன் அம்சகர்ணன்
ASIAN GAMES 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026
ஹரிஹரன் பேட்மிண்டன்
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