ஒலிம்பிக் முதல் கிரிக்கெட் வரை: ரசிகர்களின் மனதை வென்ற கிரிக்கெட்டின் மகாராணி... யார் இந்த சூசி பேட்ஸ்?
ஒலிம்பிக் கூடைப்பந்து மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் என இரு வேறு விளையாட்டுகளில் நியூசிலாந்து அணிக்காகப் பங்களித்த சூசி பேட்ஸ், நடப்பு மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையுடன் ஓய்வு பெறுகிறார்.
Published : June 22, 2026 at 9:02 PM IST
ஹைதராபாத்: விளையாட்டு உலகில் ஏதேனும் ஒரு துறையில் சர்வதேச நிலையை எட்டுவதே ஒரு வீரருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாகவும், கனவாகவும் உள்ளது. ஆனால், உலகமே வியக்கும் இரண்டு வெவ்வேறு விளையாட்டுகளில், தனது தாய் நாட்டின் ஜெர்சியை அணிந்து விளையாடுவது என்பது அசாத்தியமான ஒரு சாதனையாகப் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. அப்படி ஒரு அசாத்தியமான சாதனைக்குச் சொந்தக்காரர் நியூசிலாந்து மகளிர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சூசி பேட்ஸ்.
யார் இந்த சூசி பேட்ஸ்?
சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட் உலகின் மிகச்சிறந்த ஆல்-ரவுண்டராகவும், நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டனாகவும் திகழும் சூசி பேட்ஸ், தற்சமயம் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறப்போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏனெனில், நியூசிலாந்து மகளிர் அணிக்காகக் கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான சூசி பேட்ஸ், சுமார் 20 ஆண்டுகள் கிரிக்கெட் பயணத்தை நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருடன் முடிவுக்குக் கொண்டு வரவுள்ளார். இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அவர் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்திருந்தாலும், உலகை ஆச்சரியப்படுத்தும் சில அசாத்தியமான சாதனைகளையும் அவர் சாதித்துக் காட்டியுள்ளார்.
ஒலிம்பிக் வீராங்கனை
தனது சிறு வயது முதலே விளையாட்டின் மீது அதீத ஆர்வம் கொண்ட சூசி பேட்ஸ், கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கு இணையாகக் கூடைப்பந்து விளையாட்டிலும் அதிக ஆர்வம் கொண்டவராகத் திகழ்ந்தார். குறிப்பாக, ஆஸ்திரேலிய மகளிர் தேசிய கூடைப்பந்து லீக் தொடரில் கிறிஸ்ட்சர்ச் சைரன்ஸ் உள்ளிட்ட முன்னணி அணிகளுக்காகக் கூடைப்பந்து விளையாட்டில் தொழில்முறை வீராங்கனையாகவும் அவர் திகழ்ந்துள்ளார்.
தனது சிறப்பான ஆட்டத்தின் காரணமாகக் கவனம் பெற்ற சூசி பேட்ஸ், கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் நியூசிலாந்து தேசிய கூடைப்பந்து அணியின் முக்கிய வீராங்கனையாக இடம் பிடித்திருந்தார். இருப்பினும், நியூசிலாந்து அணியால் 10ஆவது இடத்தை மட்டுமே பிடிக்க முடிந்ததால், பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்தது. அதிலும் குறிப்பாக, அந்தத் தொடரில் நியூசிலாந்து அணி ஒரே ஒரு வெற்றியை மட்டுமே பதிவு செய்திருந்தது.
கேப்டன்சி வாய்ப்பு
அந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்குப் பிறகும், கிரிக்கெட் மற்றும் கூடைப்பந்து என இரு விளையாட்டுகளையும் சமமாகக் கையாண்டு வந்த சூசி பேட்ஸுக்கு, கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பதவி தேடி வந்தது. இரண்டு துறைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் கவனம் செலுத்துவது கடினம் என்பதை உணர்ந்த சூசி, தனது கூடைப்பந்து வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
அதிலிருந்து கிரிக்கெட்டில் முழு கவனம் செலுத்தத் தொடங்கினார். அவருடைய இந்த முடிவு, மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத சரித்திரமாக மாறும் என்பதை அப்போது யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை. ஏனெனில், கூடைப்பந்து மைதானத்தில் கற்றுக்கொண்ட சுறுசுறுப்பும், வேகமும் சூசி பேட்ஸை கிரிக்கெட் பிட்ச்சிலும் ஒரு சிறந்த ஆல்-ரவுண்டராக மாற்ற உதவியதுடன், பல்வேறு சாதனைகளைப் படைக்கவும் பக்கபலமாக இருந்தது.
சூசி பேட்ஸின் சாதனைகள்
அவ்வாறு கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் கிரிக்கெட்டில் பயணித்த சூசி பேட்ஸ், இதுவரை 184 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு சதம், 28 அரைசதங்கள் என 4,700+ ரன்களைக் குவித்து அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்களைக் குவித்தவர் என்ற சாதனையையும் அவர் தன்வசம் வைத்துள்ளார். குறிப்பாக, ஆடவர், மகளிர் என இரு பிரிவுகளையும் சேர்த்த பட்டியலிலும் இவருக்குத்தான் முதலிடம்.
இதுதவிர, 184 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சூசி, 13 சதங்கள், 37 அரைசதங்கள் என 5,982 ரன்களையும் பதிவு செய்துள்ளார். பேட்டிங்கில் ஒருபக்கம் சரவெடியாய் வெடித்த சூசி, பந்துவீச்சிலும் மிரட்டியுள்ளார். அந்த வகையில், டி20 கிரிக்கெட்டில் 62 விக்கெட்டுகளையும், ஒருநாள் போட்டிகளில் 83 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 350க்கும் மேற்பட்ட போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் அவர் தன்வசம் வைத்துள்ளார்.
சூசி பேட்ஸின் இந்த அசாத்திய திறமையைப் பாராட்டி, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் இவருக்குச் 'சிறந்த ஒருநாள் மற்றும் சிறந்த டி20 வீராங்கனை' ஆகிய இரு விருதுகளையும் வழங்கிப் பாராட்டிக் கௌரவித்தது. குறிப்பாக, ஒரே ஆண்டில் ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டின் சிறந்த வீராங்கனை என்ற இரு விருதுகளையும் வென்ற முதல் வீராங்கனை என்ற தனித்துவமான சாதனையும் அவருக்கு உள்ளது.
ஓய்வு முடிவு
இதுதவிர, கிரிக்கெட் மற்றும் கூடைப்பந்து ஆகிய இரு துறைகளிலும் அவர் ஆற்றிய அசாத்திய பங்களிப்பைப் பாராட்டி, நியூசிலாந்து அரசு இந்த ஆண்டில் அவருக்கு "ஆர்டர் ஆஃப் நியூசிலாந்து மெரிட் அதிகாரி" (ONZM) என்ற மிக உயரிய அரச கௌரவத்தை வழங்கிச் சிறப்பித்துள்ளது. சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் எண்ணற்ற மைல்கற்களை எட்டியுள்ள சூசி பேட்ஸ், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடருடன் தனது இரண்டு தசாப்த கால கிரிக்கெட் பயணத்திற்கு விடை கொடுக்கவுள்ளார்.
இதையும் படிங்க:
தனது அசாத்திய போராட்ட குணத்தால் உலகெங்கிலும் உள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான இளம் வீராங்கனைகளுக்கு என்றும் முன்மாதிரியாகத் திகழ்கிறார் சூசி பேட்ஸ். கிரிக்கெட் மற்றும் கூடைப்பந்து என இரு வேறு விளையாட்டுகளில் உலக அரங்கில் தனது தாய்நாட்டைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பெருமை சேர்த்துள்ள அவர், விளையாட்டு உலகில் சாதனை படைக்கத் துடிக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒரு தலைசிறந்த வழிகாட்டியாக என்றும் நினைவுகூரப்படுவார் என்பதில் சிறிதளவும் சந்தேகமில்லை.