ஒரு பந்து, ஆளுக்கு ஒரு பாதி - லீட்ஸ் டெஸ்டில் ரசிகர்களை வியக்க வைத்த வினோதம்!
பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில், அந்த அணியின் 10 விக்கெட்டுகளையும் இங்கிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான ஜோஷ் டாங் மற்றும் ஒலி ராபின்சன் ஆகிய இருவர் மட்டுமே பகிர்ந்து கொண்டனர்.
Published : August 20, 2026 at 3:19 PM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தலா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் ஒலி ராபின்சன் மற்றும் ஜோஷ் டாங், சாதனைப் பந்தை பாதியாக அறுத்து நினைவுப் பரிசாகப் பகிர்ந்து கொண்ட நிகழ்வு ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
கிரிக்கெட் அரங்கில் பந்துவீச்சாளர்கள் ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினால், அந்தப் பந்தை தங்களது சாதனையின் அடையாளமாக வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்வது கிரிக்கெட் உலகில் எழுதப்படாத ஒரு விதியாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், ஒரே பந்தை இரண்டு சக வீரர்கள் பாதியாக அறுத்து, ஆளுக்கு ஒரு பாதியை நினைவுப் பரிசாக வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்ற வினோத சம்பவம் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முதன்முறையாக நடந்துள்ளது.
இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில்தான் இந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. லீட்ஸில் உள்ள ஹெடிங்லே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீசத் தீர்மானித்தது. இதனால் முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி, இங்கிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
இதன் காரணமாக, அந்த அணி 171 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல்-அவுட்டானது. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால், பாகிஸ்தான் அணியின் 10 விக்கெட்டுகளையும் இங்கிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான ஜோஷ் டாங் மற்றும் ஒலி ராபின்சன் ஆகிய இருவர் மட்டுமே பகிர்ந்து கொண்டனர். இதில் ஜோஷ் டாங் 46 ரன்கள் கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளையும், ஒலி ராபின்சன் 51 ரன்கள் கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தினர்.
Robinson 🤝 Tongue— England Cricket (@englandcricket) August 20, 2026
🔟 wickets between them on D1! 🔥
Full highlights from the opening day pic.twitter.com/udnoqVnmtu
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், ஒரே இன்னிங்ஸில் இரு பந்துவீச்சாளர்கள் தலா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவது கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இதுவே முதல் முறையாகும். இதற்குமுன், கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு மான்செஸ்டரில் நடைபெற்ற போட்டியின்போது, இங்கிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்டீவ் ஹார்மிசன் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் மான்டி பனேசர் ஆகியோர் ஒரே இன்னிங்ஸில் தலா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், இன்னிங்ஸ் முடிந்ததும் வீரர்கள் ஓய்வறைக்குத் திரும்பியபோதுதான் அந்த சுவாரஸ்யமான குழப்பம் நீடித்தது. ஏனெனில், ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்தை யார் சொந்தமாக்கிக் கொள்வது என்ற கேள்வி எழுந்தது. அப்போது ஒலி ரபின்சன் "நாம் ஏன் இந்தப் பந்தை பாதியாக வெட்டி ஆளுக்கு ஒரு பாதியை வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது?"என ஜோஷ் டாங்கிடம் கேட்க, அவரும் அதற்கு உடனே சம்மதித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, இங்கிலாந்து அணியின் மேலாளர் வெய்ன் பென்ட்லி, அந்தப் பந்தை மைதான ஊழியர்களிடம் ஒப்படைத்து, அதை இரண்டாக வெட்டிக் கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். அவர் கூறியது போலவே, ஊழியர்களும் பந்தை துல்லியமாக இரண்டாக அறுத்துக் கொடுத்தனர். இதையடுத்து, ஜோஷ் டாங்கிடம் ஒரு பாதியும், ஒலி ராபின்சன்னிடம் ஒரு பாதியும் நினைவு பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
So, what did they do with the match ball? 🤔— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
A simple solution to a unique problem!
Click below for the full interview:
இதுகுறித்து பேசிய ஒலி ராபின்சன், "எங்களிடம் முழுமையான பல கிரிக்கெட் பந்துகள் இருக்கலாம். ஆனால், அரைகோள வடிவிலான ஒரு கிரிக்கெட் பந்து நினைவுப் பரிசாக இருப்பது இதுவே முதல் முறை. இதை எங்களால் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில், நினைவுப் பரிசாக வழங்கப்படும் ஒரு பந்து பாதியாக வெட்டப்பட்டு, இரு வீரர்கள் பகிர்ந்து கொண்டது இதுவே முதன்முறையாகும்.
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இதனையடுத்து, இந்நிகழ்வு தற்சமயம் சமூக வலைத்தளங்களில் உலகெங்கும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கிடையே, இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் இடையிலான இந்த டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 112 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. பாகிஸ்தானின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோரை விட இன்னும் 59 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ள இங்கிலாந்து அணி, இன்று இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.