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FIDE ரேட்டிங்கைப் பெற்று உலகையே உற்றுநோக்க வைத்த மழலை! யார் இந்த எலெனா மிஷ்ரா??

மழலைப் பருவத்தின் ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே சர்வதேச FIDE ரேட்டிங் பெற்று உலகையே வியக்க வைத்துள்ள எலெனா மிஷ்ரா, இந்திய சதுரங்க வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை எழுதத் தொடங்கியுள்ளார்.

எலெனா மிஷ்ரா
எலெனா மிஷ்ரா (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 10:50 PM IST

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BY - பவானி சங்கர் தாஸ்

நான்கு வயது என்பது பெரும்பாலான குழந்தைகள் எழுத்துக்கள் மற்றும் எண்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு மழலைப் பருவமாக இருக்கும். ஆனால், ஒடிசாவைச் சேர்ந்த 4 வயது சிறுமி எலெனா மிஷ்ரா, சதுரங்கப் பலகையின் 64 கட்டங்களுக்குள் தனது அசாத்திய திறமையால் உலகையே வியக்க வைத்துள்ளார். சர்வதேச சதுரங்கக் கூட்டமைப்பின் (FIDE) அதிகாரப்பூர்வ ரேட்டிங் பட்டியலில் இடம் பிடித்த உலகின் மிக இளம் சதுரங்க வீராங்கனை என்ற புதிய உலக சாதனையை எலெனா படைத்துள்ளார்.

நான்கரை வயதே ஆன (4 ஆண்டுகள் 6 மாதங்கள் மற்றும் 16 நாள்கள்) எலெனா மிஷ்ரா, சர்வதேச அளவில் 1,432 பிளிட்ஸ் (Blitz) ரேட்டிங் புள்ளிகளைப் பெற்று இந்த வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம், இதற்கு முன்பு டெல்லியைச் சேர்ந்த அரினி லஹோட்டி (5 வயது 10 மாதங்கள்) வசம் இருந்த இந்திய சாதனையை எலெனா முறியடித்துள்ளார். மேலும், 2022-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு பிறந்து, உலகளவில் அதிகாரப்பூர்வ FIDE ரேட்டிங் பெற்றுள்ள ஒரே பெண் சதுரங்க வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் எலெனா பெற்றுள்ளார்.

ஒடிசா மாநிலம், புவனேஸ்வரில் உள்ள மதர்ஸ் பப்ளிக் பள்ளியில் நடைபெற்ற 'ஒடிசா மாநில பிளிட்ஸ் FIDE ரேட்டிங் ஓபன் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2026' போட்டியில் பங்கேற்றதன் மூலமே எலெனா இந்த ரேட்டிங்கைப் பெற்றுள்ளார். எலெனாவின் இந்த வரலாற்றுச் சாதனைக்கு அவரது சதுரங்கக் குடும்பப் பின்னணியும் ஒரு முக்கியக் காரணமாகும். இவர் ஒடிசா மாநிலத்தின் இரண்டாவது கிராண்ட் மாஸ்டரான சுவயம்ஸ் மிஷ்ரா மற்றும் சர்வதேச சதுரங்க வீராங்கனை சந்த்ரிமா கோஷ் ஆகியோரின் மகள் ஆவார்.

சதுரங்கப் பயணத்தை விவரிக்கும் தாய்

மகளின் இந்த அசாத்திய சாதனை குறித்து அவரது தாயார் சந்த்ரிமா கோஷ் கூறுகையில், "எலெனாவிற்கு ஒரு வயதாக இருக்கும்போதே சதுரங்கப் பலகையைப் பொம்மையாக விளையாடக் கொடுத்தோம். அதன் நகர்வுகளை அவள் புரிந்து கொண்டதும், விளையாட்டோடு விளையாட்டாகச் சதுரங்க உத்திகளைக் கற்றுக் கொடுத்தோம். தனது 2 வயது 10 மாதங்களிலேயே சதுரங்கப் போட்டிகளில் பங்கேற்கத் தொடங்கிய எலெனா, 3 வயது 4 மாதங்களை எட்டியபோது ஜப்பானில் நடைபெற்ற சர்வதேசப் போட்டியில் விளையாடும் அளவுக்கு அனுபவத்தைப் பெற்றார்" என்றார்.

மேலும் அவர் பேசுகையில், "குறிப்பாக கோர்தா மாவட்டத்தில் எலெனா விளையாடிய தனது முதல் போட்டியில், அவளுக்கு எதிராளியைச் 'செக்மேட்' செய்யக் கூடத் தெரியாது. ஆனால், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் விளையாடியதன் மூலம் படிப்படியாகப் பல நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொண்டாள். ஒரு பெற்றோராக, திறந்தவெளிப் போட்டிகள் (Open tournaments) மூலம் அவளுக்குப் பரந்த வாய்ப்புகளையும் உலகளாவிய அனுபவத்தையும் வழங்குவதே எங்களின் முதன்மை நோக்கம். அவளது ஆர்வம் இப்படியே நீடித்தால், அவள் நிச்சயம் சதுரங்க உலகில் இன்னும் பல உயரங்களைத் தொடுவாள்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

தினசரி 5 மணி நேரப் பயிற்சி

இவ்வளவு சிறிய வயதிலேயே அதிகாரப்பூர்வ FIDE ரேட்டிங்கை எட்டியிருப்பது எலெனாவின் சதுரங்கப் பயணத்தில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆரம்பகால மைல்கல்லாகும். அவரது சர்வதேச ரேட்டிங் தற்போது 'பிளிட்ஸ்' பிரிவில் மட்டுமே அமைந்திருந்தாலும், வெறும் சாதனைகளை முறியடிப்பதை விட, தனது விளையாட்டின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கே அவர் முன்னுரிமை அளிக்கிறார். அதற்கேற்ப, அதிகளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று, புதிய உத்திகளைக் கற்றுக்கொள்வதையே எலெனா தனது முதன்மை இலக்காகக் கொண்டுள்ளார்.

இந்த சர்வதேச சாதனைக்கு முன்னதாகவே, எலெனா மாநில அளவிலும் தடம் பதித்து அசத்தியுள்ளார். ஒடிசாவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற 7 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான (யு-7) மாநில அளவிலான சதுரங்க சாம்பியன்ஷிப போட்டியில், மகளிர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார். 2022-இல் பிறந்த அவர், இப்போட்டியில் பங்கேற்ற மற்ற வீராங்கனைகளை விட வயதில் மிகவும் இளையவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

திறமைக்கு வயது ஒரு தடையல்ல என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், அவர் அண்டர் 9, அண்டர் 11, மற்றும் அண்டர் 13 என மற்ற வயதுப் பிரிவுகளிலும் போட்டியிட்டு வருகிறார். இளம் வயதிலேயே இத்தகைய மாநில அளவிலான சாம்பியன்ஷிப் பட்டங்களை வெல்வது, எலெனாவின் அசாத்திய புத்தி கூர்மையையும், அவரது சதுரங்கப் பயணம் எவ்வளவு வேகத்தில் முன்னேறி வருகிறது என்பதையும் காட்டுகிறது.

தனது லட்சியம் குறித்து மழலை மாறா குரலில் பேசும் எலெனா, "எனது அம்மாதான் எனக்குச் செஸ் விளையாடக் கற்றுக் கொடுத்தார். எனக்குச் செஸ் விளையாடுவது மிகவும் பிடிக்கும். இதற்காகத் தினமும் 4 முதல் 5 மணி நேரம் வரை தீவிரமாகப் பயிற்சி செய்கிறேன். நான் வளரும்போது ஒரு பெரிய கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆவதே எனது லட்சியம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தந்தை பெருமிதம்

மகளின் திறமை குறித்து பேசிய கிராண்ட் மாஸ்டர் சுவயம்ஸ் மிஷ்ரா, "உலகளாவிய சதுரங்க அமைப்பான FIDE, கிளாசிக்கல், ரேபிட் மற்றும் பிளிட்ஸ் என மூன்று வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது. தற்சமயம் எலெனா பிளிட்ஸ் ரேட்டிங்கை அடைந்துள்ளார். இது கிரிக்கெட்டின் விறுவிறுப்பான டி20 வடிவம் போன்றதாகும். ஒடிசா மாநில பிளிட்ஸ் FIDE ரேட்டிங் ஓபன் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2026 தொடரில்தான் அவர் இதனைப் பெற்றார்" என்றார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில், "தனது பிளிட்ஸ் ரேட்டிங்கின் அடிப்படையில், எலெனா தற்போது உலகிலேயே மிக இளையவர் ஆவார். வெறும் போட்டி அனுபவத்தைப் பெறுவதற்காக மட்டுமே அவளை இந்தத் தொடரில் பங்கேற்க அனுமதித்தோம். ஆனால், இந்த ரேட்டிங் வெற்றியை நாங்கள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை. மிகச் சிறிய வயதிலேயே அவள் ஒரு பிரம்மாண்ட மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். எங்கள் மகளை நினைத்து நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம்.

இருப்பினும், அவளது எதிர்காலத்தை இப்போதே கணிப்பது சரியாக இருக்காது. எந்தவொரு அழுத்தமும் இன்றி, எலெனா தனது விருப்பப்படி விளையாடுவதையே நாங்கள் விரும்புகிறோம். நான் எலெனாவுடன் இணைந்து விளையாடுகிறேனே தவிர, அவளது இந்த வரலாற்று வெற்றிக்கு அவளுக்குக் கற்றுக்கொடுக்கும் எனது மனைவி சந்த்ரிமாவே முழுப் பெருமைக்கும் உரியவர்" என்று தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சர் வாழ்த்து

இளம் வயதிலேயே உலக அரங்கில் முத்திரை பதித்துள்ள எலெனா மிஷ்ராவிற்கு, ஒடிசா மாநில முதலமைச்சர் மோகன் சரண் மான்ஜி தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். இது பேசிய அவர், "குழந்தைகள் தங்களின் முதல் கல்விப் படிகளை எடுத்து வைக்கும் மழலை வயதில், எலெனா சதுரங்க உலகில் புதிய வரலாறு படைத்து ஒடிசா மாநிலத்திற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளார். அவரது திறமை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் மன உறுதி ஆகியவை மிகவும் பாராட்டுதலுக்குரியவை" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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சுருக்கமாக கூற வேண்டும் எனில், சதுரங்கப் பலகையின் 64 கட்டங்களுக்குள் எலெனா மிஷ்ரா நிகழ்த்தியுள்ள சாதனை, வெறும் எண்களோடு நின்றுவிடுவதல்ல. அது அவருடைய திறமைக்கான சான்றாகும். மழலைப் பருவத்தின் ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே சர்வதேச FIDE ரேட்டிங் பெற்று உலகையே வியக்க வைத்துள்ள இந்த ஒடிசா சிறுமி, இந்திய சதுரங்க வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை எழுதத் தொடங்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

எலெனா மிஷ்ரா செஸ்
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YOUNGEST FIDE RATED PLAYER
ஒடிசா செஸ் வீராங்கனை
ELENA MISHRA CHESS

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