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கடைசி பந்து வரை நீடித்த பரபரப்பு; இந்தியா ஏ அணியை சூப்பர் ஓவரில் வீழ்த்தியது இலங்கை ஏ!

இந்த போட்டியில் இலங்கை அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த சதீரா சமரவிக்ரமா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்திய அணி
இந்திய அணி(கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 7:16 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய ஏ அணிக்கு எதிரான முத்தரப்பு ஒருநாள் போட்டியில் இலங்கை ஏ அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

இந்திய ஏ அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இலங்கை மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுடன் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா ஏ மற்றும் இலங்கை ஏ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. தம்புளையில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை ஏ அணி டாஸை வென்று முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. இதில் பிரப்சிம்ரன் சிங் 11 ரன்களிலும், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 21 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தானர். பின்னர் களமிறங்கிய ருதுராஜ் கெய்க்வட் 37 ரன்களிலும், கேப்டன் திலக் வர்மா 23 ரன்களிலும், ஆயுஷ் பதோனி 15 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, இந்திய அணி 143 ரன்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.

அதன்பின் களமிறங்கிய சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ் - விப்ராஜ் நிகாம் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், 8ஆவது விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர். பின் 51 ரன்களி விப்ராஜ் விக்கெட்டை இழக்க, 72 ரன்களில் ஷெட்ஜும் விக்கெட்டை இழந்தார்.

இதன் காரணமாக இந்திய ஏ அணி 49.2 ஓவர்களில் 265 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது, இலங்கை அணி தரப்பில் முகமது ஷிராஸ், விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இலங்கை அணியில் அவிஷ்கா ஃபெர்னாண்டோ 22 ரன்களுக்கும், விஷான் 17 ரன்களுக்கும், நிரோஷன் டிக்வெல்லா 37 ரன்களுக்கும் என ஆட்டமிழந்தனர்.

பின்னர் களமிறங்கிய சதீரா சமரவிக்ரமா ஒருபக்கம் பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினார். ஆனால் மறுமுனையில் களமிறங்கிய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சதீரா 93 ரன்களைச் சேர்க்க, இலங்கை அணி 50 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 265 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து போட்டியை சமன் செய்தது.

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இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது. சூப்பர் ஓவரில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி 18 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது. அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியால் 9 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் இலங்கை ஏ அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் இந்திய ஏ அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

TAGGED:

கிரிக்கெட்
SRI LANKA A VS INDIA A
VAIBHAV SOORYAVANSHI
SADEERA SAMARAWICKRAMA
IND A VS SL A 2026

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