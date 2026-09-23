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இந்தியா vs நியூசிலாந்து டி20 தொடர்: மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையில் 16 பேர் கொண்ட நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு!

நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திரா விளம்பரப் படப்பிடிப்பின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இந்த டி20 தொடரிலிருந்து முழுமையாக நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

நியூசிலாந்து அணி
நியூசிலாந்து அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 10:47 AM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடருக்கான மிட்செல் சான்ட்னர் 16 பேர் அடங்கிய நியூசிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணி எதிர்வரும் அக்டோபர் மாத இறுதியில் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களிலும், இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் டி20 தொடர் அக்டோபர் 22ஆம் தேதி முதலும், ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 4ஆம் தேதியும், டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 19ஆம் தேதி முதலும் நடைபெறவுள்ளன.

உலகின் இருபெரும் பலம் வாய்ந்த அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால், இந்தத் தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்போதே அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இந்திய அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்கும் நியூசிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. 16 பேர் அடங்கிய இந்த அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் மிட்செல் சான்ட்னர் தொடர்கிறார்.

ரச்சின் ரவீந்திரா விலகல்

அதேசமயம் காயம் காரணமாக இந்த டி20 தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணியில் இருந்து ஆல்-ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திரா நீக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக, சமீபத்தில் நடந்த விளம்பரப் படப்பிடிப்பு ஒன்றின் போது அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அவரது காயத்தைப் பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், அவர் காயத்தில் இருந்து மீண்டு வருவதைப் பொறுத்தே மீண்டும் விளையாடுவது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிவித்திருந்தனர். இந்த நிலையில், அவர் முழுமையாக குணமடையாததன் காரணமாக இந்தத் தொடரில் அவருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர்கள்

தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நியூசிலாந்து டி20 அணியில் ஃபின் ஆலன், டிம் செய்ஃபர்ட், டெவோன் கான்வே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் மார்க் சாப்மேன் என அதிரடி வீரர்கள் பேட்டிங் துறையைக் கவனிக்கவுள்ளனர். இவர்களுடன் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் மற்றும் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் ஆகியோர் ஆல்-ரவுண்டர்களாக அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

ஆடம் மில்னே கம்பேக்

அணியின் வேகப்பந்து வீச்சை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் அனுபவ வீரர் ஆடம் மில்னேவுக்கு மீண்டும் நியூசிலாந்து டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவருடன் மேட் ஹென்றி, லோக்கி ஃபெர்குசன், கைல் ஜேமிசன் மற்றும் ஜேக்கப் டஃபி ஆகிய முன்னணி வீரர்களுடன் சாக்காரி ஃபால்க்ஸ் மற்றும் நாதன் ஸ்மித் ஆகிய இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களும் இந்த அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், கூடுதலாக பெவன் ஜேக்கப்ஸும் அணியில் இடம் பெற்றுள்ளார்.

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நியூசிலாந்து டி20 அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், டிம் செய்ஃபர்ட், டெவோன் கான்வே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மேட் ஹென்றி, லோக்கி ஃபெர்குசன், ஆடம் மில்னே, கைல் ஜேமிசன், ஜேக்கப் டஃபி, சாக்காரி ஃபால்க்ஸ், நாதன் ஸ்மித், பெவன் ஜேக்கப்ஸ்.

TAGGED:

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இந்தியா VS நியூசிலாந்து டி20 தொடர்
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INDIA VS NEW ZEALAND T20 SERIES

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