டி20 உலகக் கோப்பை 2026: செஃபெர்ட், ஆலன் சாதனை பார்ட்னர்ஷிப் - தொடர் வெற்றிகளை குவித்து நியூசிலாந்து ஆதிக்கம்

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்கிய ஜோடி என்ற சாதனையை நியூசிலாந்தின் டிம் செஃபெர்ட் - ஃபின் ஆலன் படைத்துள்ளனர்.

டிம் செஃபெர்ட் - ஃபின் ஆலன்
டிம் செஃபெர்ட் - ஃபின் ஆலன் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 6:40 PM IST

சென்னை: சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற யுஏஇ அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 11ஆவது லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சென்னையிலுள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்ததது.

அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணியில் தொடக்க வீரர் ஆர்யான்ஷ் சர்மா 8 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் முகமது வசீம் மற்றும் அலிஷான் ஷராஃபு சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.

இதில் இருவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 107 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 55 ரன்களில் அலிஷான் ஷராஃபு விக்கெட்டை இழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த முகமது வசீம் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 66 ரன்களை சேர்த்திருந்தார். இதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 173 ரன்களை சேர்த்தது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் மேட் ஹென்றி அதிகபட்சமாக 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இதனையடுத்து இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டிம் செஃபெர்ட் மற்றும் ஃபின் ஆலன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் தொடக்கம் முதலிருந்தே அதிரடியாக விளையாடி பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டனர். இந்த போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய செஃபெர்ட் 23 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தார்.

மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஃபின் ஆலனும் 27 பந்துகளில் அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். அதன்பின்னரும் அதிரடியைக் கைவிடாத இருவரும், இறுதிவரை களத்தில் நின்று அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்ததுடன், 175 ரன்களை பார்ட்னர்ஷிப் மூலமாகவே எடுத்தும் சாதனை படைத்தனர்.

இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டிம் செஃபெர்ட் 12 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களையும், ஃபின் ஆலன் 5 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 84 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 15.2 ஓவர்களில் வெற்றி இலக்கை எட்டியதுடன், 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை வீழ்த்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் நியூசிலாந்து அணி தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்து, குரூப் டி பிரிவில் 4 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தையும் பிடித்துள்ளது. இந்த போட்டியில் அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த டிம் செஃபெர்ட் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

செஃபெர்ட்-ஆலன் சாதனை

இதுதவிர இந்த போட்டியில் டிம் செஃபெர்ட் மற்றும் ஃபின் ஆலன் இருவரும் இணைந்து 175 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்தனர். இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்த ஜோடி என்ற சாதனையை டிம் செஃபெர்ட் மற்றும் ஃபின் ஆலன் ஆகியோர் படைத்துள்ளனர்.

இதற்கு முன் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு வங்கதேசத்திற்கு எதிரான போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் ரைலீ ரூஸோவ் மற்றும் குயின்டன் டி காக் இருவரும் இணைந்து 168 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை தற்போது நியூசிலாந்து வீரர்கள் முறியடித்துள்ளனர்.

