டி20 உலகக் கோப்பை 2026: செஃபெர்ட், பிலீப்ஸ் அதிரடியில் நியூசிலாந்து அணி சாதனை வெற்றி
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக அதிக ரன்களை சேஸிங் செய்த அணி என்ற சாதனையையும் நியூசிலாந்து அணி படைத்துள்ளது.
சென்னை: ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
நியூசிலாந்து - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. சேப்பாகத்திலுள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. மேலும் இப்போட்டிக்கான ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில் நூர் அஹ்மதும், நியூசிலாந்து அணியில் இஷ் சோதியும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்படவில்லை.
இதையடுத்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு இப்ராஹிம் ஜத்ரான் - ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 35 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஜத்ரான் 10 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸும் 27 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய குல்பதீன் நைப் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த குல்பதின் நைப் அரைசதம் கடந்த நிலையில், மறுமுனையில் விளையாடி வந்த செதிகுல்லா அடல் 29 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 63 ரன்களை சேர்த்த கையோடு குல்பதீனும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய தார்விஸ் ரசூலி 20 ரன்களிலும், அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் 14 ரன்களிலும் என ஆட்டமிழந்தனர்.
இதன் காரணமாக ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 182 ரன்களை சேர்த்தது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் லோக்கி ஃபெர்குசன் 2 விக்கெட்டுகளையும், மேட் ஹென்றி, ஜேக்கப் டஃபி மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியின் ஃபின் ஆலன் ஒரு ரன்னிலும், ரச்சின் ரவீந்திரா ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த டிம் செஃபெர்ட் - கிளென் பிலீப்ஸ் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த டிம் செஃபெர்ட் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.
Tim Seifert shines with 65(42)
இதன் மூலம் இருவரும் இணைந்து 87 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், கிளென் பிலீப்ஸ் 42 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 65 ரன்களை சேர்த்த கையோடு டிம் செஃபெர்ட்டும் பெவிலியனுக்கு திரும்ப, அடுத்து களமிறங்கிய மார்க் சாப்மேனும் 28 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். இறுதியில் டேரில் மிட்செல் - மிட்செல் சான்ட்னர் பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டேரில் மிட்செல் 25 ரன்களையும், மிட்செல் சான்ட்னர் 17 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 17.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தானையும் வீழ்த்தியது. இதுதவிர, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக அதிக ரன்களை சேஸிங் செய்த அணி என்ற சாதனையையும் நியூசிலாந்து அணி படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.