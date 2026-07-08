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விம்பிள்டன் 2026: ஃபெடரரின் சாதனையை முறியடித்த நோவாக் ஜோகோவிச்; தொடர்ச்சியாக 8ஆவது முறை அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தல்!

இந்த வெற்றியின் மூலம், செர்பியாவைச் சேர்ந்த நோவாக் ஜோகோவிச் தொடர்ச்சியாக 8-ஆவது முறையாக விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.

நோவாக் ஜோகோவிச்
நோவாக் ஜோகோவிச் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 10:34 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபெலிக்ஸ் அகர் அலியாசிமிற்கு எதிரான விம்பிள்டன் காலிறுதி ஆட்டத்தில் டென்னிஸ் ஜாம்பவான் நோவாக் ஜோகோவிச் 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4) என்ற செட் கணக்கில் கடுமையாகப் போராடி வெற்றி பெற்றார்.

லண்டனில் விம்பிள்டன் 2026 டென்னிஸ் தொடரின் தற்போதைய சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் தற்சமயம் காலிறுதிச் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்தவகையில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் டென்னிஸ் ஜாம்பவான் செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச், உலகின் 4ஆம் நிலை வீரரான கனடாவின் ஃபெலிக்ஸ் அகர்-அலியாசிமை எதிர்கொண்டார்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முதல் செட்டை ஜோகோவிச் 7-6 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். அதேசமயம் கம்பேக் கொடுத்த ஃபெலிக்ஸ் இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற, தொடர்ந்து நடைபெற்ற மூன்றாவது செட்டை ஜோகோவிச் 6-3 என்ற கணக்கில் வென்றார். பின்னர் நடைபெற்ற நான்காவது செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஃபெலிக்ஸ் 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார்.

இதன் காரணமாக, போட்டியின் முடிவு ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. இதில் இருவரும் வெற்றிக்காகக் கடுமையாகப் போராடியதால் ஆட்டத்தின் பரபரப்பு உச்சக்கட்டத்தை எட்டியது. இறுதியில் தனது அசாத்திய அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜோகோவிச், கடைசி செட்டை 7-6 எனக் கைப்பற்றினார். இந்த போட்டியின் முடிவில் ஜோகோவிச் 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4) என்ற செட் கணக்கில் ஃபெலிக்ஸ் அகர்-அலியாசிமை வீழ்த்தி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் நோவக் ஜோகோவிச் டென்னிஸ் வரலாற்றில் பல முக்கிய சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அதன்படி, விம்பிள்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் தொடர்ச்சியாக 8ஆவது முறையாக அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்று, ரோஜர் பெடரரின் சாதனையை (7 முறைகள்) அவர் முறியடித்துள்ளார். மேலும், கடந்த 50 ஆண்டுகளில் விம்பிள்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய மிக வயதான வீரர் (39 வயது) என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.

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இதுதவிர, விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் வரலாற்றிலேயே மிக நீண்ட காலிறுதிப் போட்டியாகவும் இது புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது. இதற்கு முன், கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு ரெய்னர் ஷட்லர் மற்றும் அர்னாட் கிளெமென்ட் ஆகியோருக்கு இடையிலான காலிறுதிப் போட்டி 5 மணி நேரம் 12 நிமிடங்கள் நடந்ததே சாதனையாக இருந்தது. தற்போது இந்த ஜோகோவிச் - ஆங்கர்-அலியாசிம் போட்டி 5 மணி நேரம் 15 நிமிடங்கள் வரை நீடித்து அந்த முந்தைய சாதனையை முறியடித்துள்ளது.

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NOVAK DJOKOVIC
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நோவாக் ஜோகோவிச்
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