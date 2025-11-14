ஐபிஎல் 2026-ல் புதிய ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் களமிறங்கும் ஆர்சிபி?
எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் இருந்து கத்தார் ஏர்வேஸ் வெளியாறியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 14, 2025 at 4:32 PM IST
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, தங்களின் புதிய ஸ்பான்சராக 'நத்திங்' மொபைல்ஸ் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் 15ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் ஐபிஎல் அணிகள் தாங்கள் விடுவித்த வீரர்களின் பட்டியலை நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக சமர்பிக்க வேண்டும் என்றும் பிசிசிஐ தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
இதனையடுத்து அனைத்து ஐபிஎல் அணிகளும் அடுத்த சீசனுக்கான வேலைகளைத் தொடங்கியுள்ளன. அதன் ஒருபகுதியாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியானது, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியிடமிருந்த ஷர்துல் தாக்கூரை ரூ.2 கோடிக்கும், குஜராத் டைட்டன்ஸிடமிருந்த ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்டை ரூ.2.6 கோடிக்கும் டிரேடிங் செய்துள்ளது. மேற்கொண்டு சிஎஸ்கே, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகளும் டிரேடிங் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
Qatar Airways ✈️ has exited as RCB’s title jersey sponsor ahead of IPL 2026.— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) November 14, 2025
- The defending champions have now signed a new partnership with the London-based smartphone brand Nothing 🤳 ❤️ pic.twitter.com/1FLuMadd2g
இந்த நிலையில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் அடுத்த சீசனுக்கான பணியைத் தொடங்கியுள்ளது. முன்னதாக பெங்களூரு கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தையடுத்து, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது வேறு நிர்வாகத்திற்கு விற்கப்படவுள்ளதாகவும், அதன்படி அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக ஆர்சிபி அணியானது வேறு நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்படும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
இதுவே அந்த அணி ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்திய நிலையில், தற்சமயம் ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணி விளையாடும் போட்டிகள் வேறு மைதானத்திற்கு மாற்றப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் பெங்களூரு கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, எம்.சின்னசாமி மைதானம் விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்த தகுதியற்றது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி விளையாடும் ஹோம் மேட்ச்சுகள் வேறு மைதானத்திற்கு மாற்றப்படவுள்ளன.
இவ்வாறு ஆர்சிபி அணி தொடர்ந்து பல சிக்கல்களைச் சந்தித்து வரும் நிலையில், தற்சமயம் அந்த அணியின் ஸ்பான்சர்ஷிப்பும் கை மாறியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி ஆர்சிபி ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு முதல் கத்தார் ஏர்வேஸ் நிறுவம் ஆர்சிபி அணியின் ஸ்பான்சராக இருந்து வந்தது. மேலும் அந்நிறுவனம் ரூ.75 கோடிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது.
🚨RCB x NOTHING🚨— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) November 14, 2025
- RCB signed Nothing (Smartphone Company) as new jersey sponsor. pic.twitter.com/FFsbaCi9ZR
இந்நிலையில் கத்தார் ஏர்வேஸுடனான ஒப்பந்தம் நிறைவு பெற்றதையடுத்து, ஆர்சிபி உடனான உறவை அந்நிறுவனம் முறித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து பிரபல மொபைல் போன் நிறுவனமான 'நத்திங்'(NOTHING) ஆர்சிபி அணியின் புதிய ஸ்பான்சராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேலும் ஐபிஎல் தொடரின் எலைட் அணிகளில் ஒன்றான ஆர்சிபி அணியின் ஸ்பான்சர்ஷிப் கட்டணம் ரூ.50 கோடி முதல் ரூ.100 கோடியை எட்டும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. இதனையடுத்து ஆர்சிபி நிர்வாகம் இன்று அல்லது நாளை தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்கள் பட்டியலை வெளியிடுவதுடன், புதிய ஸ்பான்சர் குறித்த அறிவிப்பும் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.