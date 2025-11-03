ETV Bharat / sports

மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை 2025: இறுதிப்போட்டிக்கு பின் இரு அணி கேப்டன்களும் கூறியது என்ன?

இது ஒரு முடிவு அல்ல. இது ஒரு ஆரம்பம் மட்டுமே. மேலும் நாங்கள் எங்கள் சிறந்ததைத் தொடர்ந்து கொடுப்போம் என்று உலகக்கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் கூறியுள்ளார்.

உலகக் கோப்பையுடன் இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்
உலகக் கோப்பையுடன் இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 12:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இத்தொடரில் நாங்கள் தொடர்ந்து மூன்று ஆட்டங்களில் தோற்றிருந்தாலும், எங்கள் தன்னம்பிக்கையை கைவிடாமல் கடுமையாக போராடி வெற்றி பெற்றுள்ளோம் என்று இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தெரிவித்துள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிக்கு எதிரான ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்பொட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இத்தொடரின் வரலாற்றில் இந்திய மகளிர் அணி முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதனையடுத்து இந்திய அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

இப்போட்டிக்கு பிறகு வெற்றி குறித்து பேசிய இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், "இங்கு கூடியுள்ள ரசிகர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனெனில் எங்களுடைய எல்லா ஏற்ற தாழ்வுகளிலும் அவர்கள் எங்களுடன் துணை நின்றுள்ளனர். மேலும் எங்கள் முழு அணிக்கும், பிசிசிஐக்கும், தேர்வாளர்களுக்கும், ரசிகர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர்,"இத்தொடரில் நாங்கள் தொடர்ந்து மூன்று ஆட்டங்களில் தோற்றிருந்தாலும், எங்கள் தன்னம்பிக்கையை கைவிடாமல் கடுமையாக போராடி வெற்றி பெற்றுள்ளோம். எனவே, அணியில் உள்ள ஒவ்வொரு வீராங்கனைக்கும் பாராட்டுகள் சேரும் என்று நினைக்கிறேன். ஏனெனில் அவர்கள் நம்பிக்கையுடனும், விடா முயற்சியுடனும் செயல்பட்டனர். அதிலும், அடுத்த மூன்று ஆட்டங்களில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தனர். அதனால் இந்த கோப்பைக்கு இந்திய அணி தகுதியானது தான் என்பத உறுதியாக நம்புகிறேன்" என்றார்.

ஷஃபாலி குறித்து பேசிய ஹர்மன்ப்ரீத், "லாரா மற்றும் சுனே இருவரும் பேட்டிங் செய்யும் போது, அவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி வந்தனர். அப்போது ஷஃபாலி வர்மாவுக்கு பவுலிங் செய்ய வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் என்ற உள்ளுணர்வு தோன்றியது. ஏனெனில், அவர் இன்று பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்தார். அதனல் இது அவருடைய நாளாக இருக்கும் என்று தோன்றியது. அதன் காரணமாகவே நான் அவரை பவுலிங் செய்ய அழைத்தேன். அது ஆட்டத்தில் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியதாக நினைக்கிறேன்" என்றார்.

ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் குறிப்பிடுவது போல், நேற்றைய நாள் ஷஃபாலியுடையதாக தான் இருந்தது. அவர் பேட்டிங்கில் அபாரமாக செயல்பட்டு 87 ரன்களைச் சேர்த்ததுடன், பந்துவீச்சிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். அதிலும் குறிப்பாக அவர் தென்னாப்பிர்க்காவின் அனுபவ வீராங்கனைகளான சுனே லஸ் மற்றும் மரிஸான் கேப் ஆகியோரது விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியது, ஆட்டத்தின் திருப்பு முனையாகவும் அமைந்தது.

தொடர்ந்து பேசிய ஹர்மன்ப்ரீத், "இதுதான் ஆரம்பம். இந்தத் தடையை உடைக்க நாங்கள் விரும்பினோம். இப்போது, ​​எங்கள் அடுத்த திட்டம் இதை ஒரு பழக்கமாக்கிக் கொள்வதாகும். ஏனென்றால், உங்களுக்குத் தெரியும், நாங்கள் இந்த தருணத்திற்காகக் காத்திருக்கிறோம். இப்போது, ​​இந்த தருணம் வந்துவிட்டது. அடுத்த ஆண்டு உலகக் கோப்பையும், பின்னர் சாம்பியன்ஸ் கோப்பையும் நடைபெற உள்ளன. எனவே, அதிலும் நாங்கள் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும். அதனால் இது ஒரு முடிவு அல்ல. இது ஒரு ஆரம்பம் மட்டுமே. மேலும் நாங்கள் எங்கள் சிறந்ததைத் தொடர்ந்து கொடுப்போம்" என்று கூறினார்.

தோல்வி குறித்து பேசிய தென்னாப்பிரிக்க கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட், "இந்த தொடரில் எங்கள் அணி விளையாடிய விதத்தைக் கண்டு பெருமைப்படுகிறேன். இந்த தொடர் முழுவதும் நாங்கள் ஒரு குழுவாக அற்புதமான கிரிக்கெட்டை விளையாடினோம். ஆனால் இன்று நாங்கள் தோல்வியடைந்தது துரதிர்ஷ்டமானது. அதேசமயம் இந்திய அணி அற்புதமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் ஒரு குழுவாக நாம் நிச்சயமாக வளர்ச்சியடைவோம் என்று நான் நம்புகிறேன். இந்த தொடர் முழுவது நாங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்களைக் கெற்றுள்ளோம்" என்றார்.

இறுதிப் போட்டி

நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டில் மைதானத்தில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 298 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஷஃபாலி வர்மா 87 ரன்களையும், தீப்தி சர்மா 58 ரன்களையும் சேர்த்தனர். தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பில் அயபோங்கா காக்கா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதையும் படிங்க:

  1. உலகக் கோப்பை காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த இந்தியா! சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை!
  2. மகளிர் உலகக்கோப்பை 2025: இந்திய வீராங்கனைகளின் நீளும் சாதனை பட்டியல்!

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் 101 நன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீராங்கானைகள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 45.3 ஓவர்களில் 246 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனைப் படைத்தது.

TAGGED:

HARMANPREET KAUR
INDIAN WOMENS CRICKET TEAM
WOMENS WORLD CUP
மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை
HARMANPREET KAUR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.