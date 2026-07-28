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கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு சொந்த கல்லூரியில் பாராட்டு விழா!

நம் மாநிலத்தில் நமக்கு அதிக அளவில் ஆதரவு இருப்பது, ஒரு விளையாட்டு வீரராக எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா
தமிழக கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 11:30 AM IST

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சென்னை: நார்வே செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்த கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தாவுக்கு, அவர் பயின்று வரும் தனியார் கல்லூரியில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

நார்வே நாட்டில் நடைபெற்ற செஸ் தொடரில் இந்தியா மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்தார். குறிப்பாக, இறுதிச் சுற்றில் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த கிராண்ட்மாஸ்டர் வின்சென்ட் கெய்மரை வீழ்த்தி அவர் இப்பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் இத்தொடரில் வெற்றி பெற்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் அவர் படைத்தார்.

இந்நிலையில், நார்வே செஸ் தொடர் மற்றும் சர்வதேச அரங்கில் பல சாதனைகளைப் படைத்து வரும் ஆர். பிரக்ஞானந்தாவுக்கு, அவர் படித்து வரும் சென்னை அரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரி சார்பில் பாராட்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது. இதில் அவருக்குப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டுக் கௌரவிக்கப்பட்டது. மேலும், இந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராக அண்ணா நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி. கே. ராம்குமார் கலந்துகொண்டார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.கே. ராம்குமார், "உலகின் நம்பர் 1 செஸ் வீரரான மேக்னஸ் கார்ல்சனை ஒருமுறை அல்ல, இரண்டு முறை வீழ்த்தி கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா நமக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார். இச்சாதனையின் பின்னணியில் அவரது பெற்றோரின் தியாகங்கள் தெளிவாகத் தெரிகின்றன. பிரக்ஞானந்தாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அனைத்து மாணவர்களும் படித்து, தங்கள் பெற்றோர் செய்யும் தியாகங்களைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். விளையாட்டு வீரர்கள் அனைவரும் பிரக்ஞானந்தாவை ஒரு முன்மாதிரியாகக் கொண்டு, தங்களின் முயற்சிகளைத் தொடங்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய பிரக்ஞானந்தா, "மாணவர்கள் தங்களின் இலக்குகளை எப்போதும் உயர்த்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தங்களின் முயற்சிகள் மீது முழு நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். தோல்விகள் ஏற்பட்டாலும் அவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் மீண்டும் தொடர்ந்து முயற்சிக்க வேண்டும். மாணவர்கள் தோல்விகளைக் கண்டு தொய்வடையாமல், மாநிலத்திற்கும், நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் சாதனைகளைப் புரிய வேண்டும். மாணவர்கள் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்" என்று கூறினார்.

அதன் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரக்ஞானந்தா, "நான் படிக்கும் கல்லூரியில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசியது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. கல்லூரியின் சார்பில் பல்வேறு பரிசுகளைப் பெற்றுள்ளோம். செப்டம்பர் மாதத்தில் நடைபெறும் உலக செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் இயல்பாகவே கடினமானதாக இருக்கும். அதில் பல்வேறு சிறந்த போட்டியாளர்கள் கலந்து கொள்வார்கள். எனினும் நமது அணியும் வலிமையாகத்தான் உள்ளது.

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நான் நார்வே செஸ் தொடரை வென்று வீடு திரும்பிய அதே நாளில் முதலமைச்சரைச் சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்போது முதலமைச்சர் சார்பிலும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. போட்டிகள் முடிந்த உடனே அதற்கான அங்கீகாரம் கிடைப்பது வரவேற்கத்தக்கது. நம் மாநிலத்தில் நமக்கு அதிக அளவில் ஆதரவு உள்ளது என்பது ஒரு விளையாட்டு வீரருக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் விஷயமாகும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

NORWAY CHESS
INDIAN GRANDMASTER
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பிரக்ஞானந்தா
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