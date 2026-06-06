இதுவரை பெற்ற வெற்றிகளிலேயே சிறந்தது - நார்வே செஸ் தொடரை கைப்பற்றியது குறித்து பிரக்ஞானந்தா நெகிழ்ச்சி
நார்வே செஸ் 2026 தொடரில் வெற்றி பெற்றது மூலம் இத்தொடரில் வெற்றி பெற்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளார்.
Published : June 6, 2026 at 9:53 PM IST
புது டெல்லி: நார்வே செஸ் 2026 தொடரில் பெற்ற வெற்றி என்பது இதுவரை தான் பெற்ற வெற்றிகளிலேயே மிகவும் சிறந்தது என கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
செஸ் விளையாட்டில் முக்கியமான தொடர்களில் ஒன்றாக நார்வே செஸ் தொடர் உள்ளது. சர்வதேச அளவில் செஸ் விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கும் வீரர்கள் இந்த தொடரில் பங்கேற்பதால், மிகவும் கடினமான மற்றும் சாவல் நிறைந்த போட்டியாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நார்வே தலைநகர் ஆஸ்லோவில் நடைபெற்ற நார்வே செஸ் 2026 தொடரில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா (20) இறுதி சுற்றில் ஜெர்மனியை சேர்ந்த வின்சென்ட் கெய்மரை வீழ்த்தி பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
இதன் மூலம் இத்தொடரில் வெற்றி பெற்ற முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இந்த தொடரில் நடப்புச் சாம்பியன் மாக்னஸ் கார்ல்சனை இரண்டு முறை வீழ்த்தியும், நான்கு போட்டிகளில் தொடர்ந்து வெற்றியும் பெற்றும் பிரக்ஞானந்தா அசத்தியுள்ளார்.
அவரின் இந்த வெற்றியைப் பாராட்டி பிரதமர் மோடி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்ட பலர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
இந்த வெற்றி குறித்து தனியார் செய்தி நிறுவனத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், “ இந்த வெற்றியால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். அதுவும் தொடர்ந்து 4 முறை வெற்றி பெற்று, இறுதி இடத்தில் இருந்து முன்னேறியது சிறப்பான தருணமாக அமைந்தது. இதனை நான் 4 நாட்களுக்கு முன்பு எதிர்பார்க்கவில்லை.
#WATCH | Oslo, Norway: On winning Norway Chess 2026, Indian chess grandmaster Rameshbabu Praggnanandhaa says, " i'm super happy with the result, especially to do it in this manner, winning 4 games in a row and to come back from the last place. it is something that you never… pic.twitter.com/tDQDMaFeww— ANI (@ANI) June 6, 2026
இந்த தொடரில் பெற்ற வெற்றி என்பது இதுவரை பெற்ற வெற்றிகளிலேயே மிகவும் சிறப்பானதாகும். இந்த தொடர் மிகவும் கடினமானது. இந்த தொடரின் வடிவமும் கடினம் இருக்கும். எந்த நேரமும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். மிகவும் திறமை வாய்ந்தவர்களுடன் விளையாடும்போது, இன்னும் சவாலானதாக மாறுகிறது. எளிதாகப் புள்ளிகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்காது.
இந்த உலகிலேயே நடத்தப்படும் செஸ் போட்டிகளில் மிகவும் கடினமான போட்டியாக இதனை நான் பார்க்கிறேன். இருப்பினும், அதனைக் கடந்து வெற்றி பெற்றது எனக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்திருக்கிறது. இந்த வெற்றி கூடுதல் சிறப்பான உணர்வை அளிக்கிறது.
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உலகின் நம்பர் 1 செஸ் வீரரான மேக்னஸ் கார்ல்சனை வீழ்த்தியது குறித்துப் பேசிய பிரக்ஞானந்தா, ”அவர் எப்போதும் சிறந்த வீரர். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக அவரின் விளையாட்டுகளைப் பார்த்து வளர்ந்துள்ளேன். அவரின் விளையாட்டுகள் எனக்கு ஊக்கமளித்தன. இருப்பினும், அவருடன் விளையாடும்போது, என்னுடைய கவனம் செஸ் போர்டில் மட்டும்தான் இருக்கும்.
அவருடன் மோதும்போது, என்னுடைய சிறப்பான விளையாட்டை வெளிப்படுத்துகிறேன். இந்த முறை எனக்கு சாதகமாக அமைந்தது. இந்த தொடரில் அவருடன் விளையாடியதும், அவரை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ கடந்த 5 அல்லது 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததைவிட செஸ் உலகம் மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. இதனைக் கண்டு அனைத்து செஸ் வீரர்களும் மகிழ்ச்சி அடைக்கிறார்கள்” எனக் கூறினார்.