ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: செனகல் அணியை வீழ்த்தி நார்வே நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி
இந்த ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் வரிசையில் நார்வே வீரர் ஹாலண்ட் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
Published : June 23, 2026 at 9:48 AM IST
ஹைதராபாத்: செனகல் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று நார்வே அணி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் கடந்த ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது. அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி மைதானத்தில் நடைபெற்ற I பிரிவு போட்டியில் நார்வே, செனகல் அணிகள் மோதின.
1998ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்றுள்ள நார்வே அணி, இந்த போட்டியில் வென்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கியது. இந்த போட்டியில் ஆரம்பம் முதல் இரு அணிகளும் தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.
🇳🇴 Norway have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
முதல் பாதியின் முடிவில் 43வது நிமிடத்தில் நார்வே அணியின் மார்கஸ் பெடர்சன் முதல் கோலை அடித்தார். இரண்டாவது பாதியில் அதே உற்சாகத்துடன் களமிறங்கிய நார்வே அணிக்கு, நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட் 2வது கோலை பதிவு செய்தார்.
இதனையடுத்து செனகல் வீரர் இஸ்மாயில் சர் 53வது நிமிடத்தில் சடியோ மனே உதவியுடன் கோல் அடித்து பதிலடி கொடுத்தார். தொடர்ந்து போட்டியை சமன் செய்ய செனகல் அணி தீவிரம் காட்டிய நிலையில், ஹாலண்ட் மீண்டும் 58வது நிமிடத்தில் பேட்ரிக் பெர்க் உதவியுடன் இரண்டாவது கோல் அடித்தார்.
இறுதிக்கட்டத்தில் செனகல் கோல் போடாததால் நார்வே வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில், கூடுதல் நேரத்தில் செனகல் அணி ஒரு கோல் அடித்தது.
இருப்பினும் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் நார்வே அணி வெற்றி பெற்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது. இப்போட்டியில் ஹாலண்ட் இரண்டு கோல்கள் அடித்துள்ள நிலையில், உலகக் கோப்பையில் மொத்தமாக 4 கோல்கள் அடித்துள்ளார்.
இதன்மூலம் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் golden boot விருது பட்டியலில் மெஸ்ஸிக்கு அடுத்து 2வது இடத்தில் உள்ளார். 25 வயதான ஹாலண்ட், 12 சர்வதேச போட்டிகளில் 24 கோல்கள் அடித்துள்ளார்.