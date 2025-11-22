தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள், டி20 அணிகள் அறிவிப்பு - கம்பேக் கொடுக்கும் அதிவேக பவுலர்!
தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக டெம்பா பவுமாவும், டி20 அணியின் கேப்டனாக ஐடன் மார்க்ரமும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 22, 2025 at 10:56 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடும் தென்னாப்பிரிக்க அணியில் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டு டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளைடாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதல் டெஸ்டில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது போட்டி இன்று கௌகாத்தியில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறவுள்ளது. அதன்பின் 5 போட்டிகளைக் கொண்ட டி20 தொடரானது டிசம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்கி 19ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களுக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 21, 2025
The South African Men’s selection panel has announced full-strength squads for the upcoming white-ball tour against India.
One-Day International (ODI) captain Temba Bavuma will lead the side in the three-match ODI series from 30 November - 06… pic.twitter.com/fyVcdWlH8T
இதில் ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக டெம்பா பவுமாவும், டி20 அணியின் கேப்டனாக ஐடன் மார்க்ரமும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் காயம் காரணமாக கடந்த ஓராண்டு காலம் கிரிக்கெட்டில் இருந்து விலகி இருந்த அன்ரிச் நோர்ட்ஜேவுக்கு டி20 அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. முன்னதாக இவர் கடந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதி போட்டியில் விளையாடிய நிலையில், அதன்பின் காயம் காரணமாக எந்தவொரு போட்டிலும் பங்கேற்கவில்லை.
அதேசமயம் பாகிஸ்தான் தொடரின் போது அறிமுகமான ருபின் ஹர்மானும் ஒருநாள் அணியில் தனது இடத்தை தக்கவைத்துள்ளார். மேற்கொண்டு டெவால்ட் பிரெவிஸ், குயின்டன் டி காக், டோனி டி ஜோர்ஸி, மார்கோ ஜான்சன், ரியான் ரிக்கெல்டன், கேசவ் மஹாராஜ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இரு அணிகளிலும் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ள நிலையில், காயம் காரணமாக காகிசோ ரபாடா அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
#Proteas speedster Anrich Nortje has taken some phenomenal ODI wickets on home soil 🇿🇦— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 17, 2021
Watch the full video here ➡️ https://t.co/9gNVMMC0mw#BePartOfIt pic.twitter.com/v5BOXx59Fw
தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), ஓட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நந்த்ரே பர்கர், குயின்டன் டி காக், டோனி டி ஜோர்ஜி, ரூபின் ஹெர்மன், கேசவ் மகராஜ், மார்கோ ஜான்சன், ஐடன் மார்க்ராம், லுங்கி இங்கிடி, ரியான் ரிக்கல்டன், பிரனாலன் சுப்ரயன்.
தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணி: ஐடன் மார்க்ரம், ஒட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், குயின்டன் டி காக், டோனி டி ஜோர்ஸி, டொனோவன் ஃபெரீரா, ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகராஜ், ஜார்ஜ் லிண்டே, குவேனா மபாகா, டேவிட் மில்லர், லுங்கி இங்கிடி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்.
போட்டி அட்டவணை
ஒருநாள் தொடர்
- முதல் ஒருநாள் போட்டி - நவம்பர் 30, ராஞ்சி
- 2வது ஒருநாள் போட்டி - டிசம்பர் 03, ராய்பூர்
- 3வது ஒருநாள் போட்டி - டிசம்பர் 06, விசாகப்பட்டினம்
டி20 தொடர்
- முதல் டி20 - 09 டிசம்பர், கட்டாக்
- 2வது டி20 - டிசம்பர் 11, சண்டிகர்
- 3வது டி20 - டிசம்பர் 14, தர்மசாலா
- 4வது டி20 - டிசம்பர் 17, லக்னோ
- 5வது டி20 - டிசம்பர் 19, அகமதாபாத்