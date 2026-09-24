நூடுல்ஸ் நகரத்தில் முளைத்த கிரிக்கெட் புரட்சி: வியக்க வைக்கும் ஜப்பானின் 'கிரிக்கெட் தலைநகரம்!
பேஸ்பால் மைதானங்களுக்கு நடுவே, ராமன் கிண்ணத்தோடு கிரிக்கெட் பேட்டையும் ஜப்பானியர்கள் நேசிக்கத் தொடங்கிவிட்டனர் என்பதற்கு சானோ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானமே சிறந்த உதாரணமாகும்.
Published : September 24, 2026 at 7:00 AM IST
By - பாரதிகண்ணன் மணி
சுவையான 'ராமன்' (Ramen) நூடுல்ஸ் கடைகளுக்கும், பாரம்பரிய பேஸ்பால் (Baseball) விளையாட்டுக்கும் உலகப் புகழ்பெற்ற ஜப்பானின் சானோ (Sano) நகரம், இன்று உலகக் கிரிக்கெட் வரைபடத்தில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத 'கிரிக்கெட் தலைநகரமாக' உருவெடுத்துள்ளது. சுமார் 1,11,000 மக்கள் தொகையைக் கொண்ட இந்த சிறிய நகரம், இப்போது ஜப்பானிய விளையாட்டு உலகின் புதிய மாற்றத்திற்கு வித்திட்டுள்ளது.
மூடிய பள்ளியில் முளைத்த சர்வதேச மைதானம்
சானோ நகரின் இந்த விளையாட்டுப் புரட்சிக்கு மிக முக்கியக் காரணம், அங்குள்ள உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் தான். ஜப்பானில் ஏற்பட்டு வரும் மக்கள் தொகை குறைவு மற்றும் பிறப்பு விகிதச் சரிவு காரணமாக, சானோ நகரில் இருந்த தனுமா உயர்நிலைப் பள்ளி சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூடப்பட்டது. ஆனால், கைவிடப்பட்ட அந்தப் பள்ளியின் விளையாட்டு மைதானத்தை, ஜப்பானிய கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தீவிர முயற்சியால் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானின் முதல் பிரத்யேக கிரிக்கெட் மைதானமாக மாற்றினர்.
அதுமட்டுமின்றி, பள்ளியின் பழைய வகுப்பறைகள் அனைத்தும் அதிநவீன வர்ணனை அறைகளாகவும், ஊடக மையங்களாகவும் மாற்றமடைந்தன. மாணவர்களின் உடற்பயிற்சிக் கூடங்கள், வீரர்களுக்கான உட்புறப் பயிற்சி மையங்களாக உருமாறின. இலங்கை மைதான பராமரிப்பாளர்களின் ஆலோசனையோடு, உள்ளூர் ஜப்பானிய களிமண் மற்றும் அதிநவீன செயற்கை பிட்ச்-களை கொண்டு இந்த ஆடுகளம் வடிவமைக்கப்பட்டது.
இதன் விளைவாக, சானோ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் தற்போது ஐசிசி அங்கீகரித்த சர்வதேச போட்டிகளை நடத்தும் ஜப்பானின் ஒரே முதன்மை மைதானமாக மாறிவுள்ளது.
வீதிகளெங்கும் கிரிக்கெட் கலாச்சாரம்
கிரிக்கெட் விளையாட்டைத் தங்களது அன்றாட கலாச்சாரத்தோடும், உள்ளூர் மக்களோடும் இணைக்க சானோ நகர நிர்வாகம் பல சுவாரசியமான மற்றும் புதுமையான உத்திகளைக் கையாண்டுள்ளது. மைதானத்திற்கு அருகில் உள்ள தனுமா இரயில் நிலையம் முழுவதும் வண்ணமயமான கிரிக்கெட் ஓவியங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, அதன் விதிகள் ஜப்பானிய மொழியில் சுவர்களில் எளிமையாக எழுதப்பட்டுள்ளன.
நகரின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னமான 'சானோமாரு' (Sanomaru) என்ற புகழ்பெற்ற நாய் பொம்மை, பொதுவாக தலையில் ராமன் கிண்ணத்தைத் தொப்பியாக அணிந்திருக்கும். ஆனால் இப்போது அந்தச் சின்னம், கையில் கிரிக்கெட் பேட்டை ஒரு சாமுராய் வாள் போலப் பிடித்திருக்கும் சித்திரங்கள் நகர் எங்கும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருகின்றன. மேலும், தெருக்களில் ஜப்பானிய அனிமே கதாபாத்திரங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுவது போல பல் விளம்பர பாதாகைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன். இதன் மூலம், பேஸ்பால் மட்டுமே அறிந்த ஜப்பானியச் சிறுவர்களிடம் கிரிக்கெட்டும் ஒரு அங்கமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அணியின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டியும்
சானோ நகரின் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய நிகழ்வாக, இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி ஜப்பானுக்கு எதிராக ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடியது. ஐசிசி-யின் முதன்மை உறுப்பு நாடான இந்திய கிரிக்கெட் அணி, ஜப்பானிய மண்ணில் கால்பதித்து விளையாடிய முதல் போட்டி இதுவாகும். உலக சாம்பியனான இந்திய அணியைக் காண 2,000 தற்காலிக இருக்கைகளுடன் இந்த மைதானம் விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது.
மழை இடையூறுக்கு மத்தியில் வெறும் 5 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியாக நடத்தப்பட்ட இந்த ஆட்டத்தின் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 32 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. அதன்பின், 33 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ஜப்பான் அணி, இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் அபார பந்துவீச்சை எதிர்கொண்டு கடைசி பந்து வரை விறுவிறுப்பாகப் போராடி, வெறும் 2 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவியது. உலகின் நம்பர் 1 டி20 அணிக்கு எதிராக ஜப்பான் அணியின் சிறப்பான ஆட்டம் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது.
ஜப்பானிய கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலம்
ஜப்பானில் 160 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கிரிக்கெட் விளையாடப்பட்டு வந்தாலும், அது பேஸ்பாலின் பிரம்மாண்ட நிழலிலேயே மறைந்திருந்தது. ஆனால் சானோ நகரின் தற்போதைய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் இந்திய அணியின் வரலாற்றுப் பயணம் ஆகியவை ஜப்பானிய ஊடகங்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் கிரிக்கெட் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.
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சானோ நகரின் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையும், இந்தியாவின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தின் இருக்கை கொள்ளளவை விடக் குறைவு என்றாலும், இந்த சிறிய நகரம் உலக கிரிக்கெட்டிற்கு அளித்து வரும் பங்களிப்பு மிகப் பெரியதாகும். பேஸ்பால் மைதானங்களுக்கு நடுவே, ராமன் கிண்ணத்தோடு கிரிக்கெட் பேட்டையும் ஜப்பானியர்கள் நேசிக்கத் தொடங்கிவிட்டனர் என்பதற்கு சானோ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானமே சிறந்த உதாரணமாகும்.