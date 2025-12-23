ETV Bharat / sports

விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: பெங்களூரு மைதானத்தில் கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு அனுமதியில்லை

விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் பெங்களூருவில் உள்ள சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த போட்டிகளுக்கு பெங்களூரு காவல்துறையினர் அனுமதி மறுத்துள்ளனர்.

சின்னசாமி மைதானத்தில் விராட் கோலி (கோப்புப்படம்)
சின்னசாமி மைதானத்தில் விராட் கோலி (கோப்புப்படம்) (IANS)
Published : December 23, 2025 at 1:30 PM IST

பெங்களூரு: எம்.ஏ.சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த டெல்லி - ஆந்திர பிரதேச அணிகளுக்கு இடையிலான விஜய் ஹசாரே கோப்பை போட்டிக்கு பெங்களூரு காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது.

இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்கிய உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையின் நடப்பாண்டு சீசன் நாளை முதல் (டிசம்பர் 24) தொடங்கி, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 18ஆம் தேதி வரையிலும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரில் தமிழ்நாடு, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட 32 அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. இதனால் இத்தொடரின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் எகிறியுள்ளன.

மேலும் இந்திய அணி வீரர்கள் கட்டாயம் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்று பிசிசிஐ வலியுறுத்திய நிலையில், அனைத்து வீரர்களும் தங்கள் மாநில அணிகளுக்காக விளையாட தயாராகி வருகின்றனர். குறிப்பாக இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன்கள் ரோஹித் சர்மா மும்பை அணியிலும், விராட் கோலி டெல்லி அணியிலும் இடம் பிடித்துள்ளனர். இதனால் இவர்கள் பங்கேற்கும் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது.

அந்த வகையில் குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள டெல்லி அணி, நாளை நடைபெற இருக்கும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ஆந்திர பிரதேச அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இந்திய நேரப்படி காலை 9 மணிக்கு பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்த போட்டி நடைபெற இருந்தது. இதில் 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் டெல்லி அணிக்காக விராட் கோலி விளையாடவுள்ளார்.

இதனால் இப்போட்டியை காண ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் காத்துள்ளனர். இந்நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களை மேற்கோள் காட்டி, சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறும் போட்டிகளில் ரசிகர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்பதை கர்நாடகா கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்தது. ஏனெனில் ஆர்சிபி வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நேரிசல் சம்பவத்தில் 11 பேர் உயிரிழந்தும், 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயத்தையும் சந்தித்திருந்தனர்.

இதனால் சின்னசாமி மைதானம் விளையாட தகுதியற்ற மைதனாம் என்று மாநில அரசு அறிவித்தது. மேலும் சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த மஹாராஜா பிரீமியர் லீக் மற்றும் ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் அனைத்தும் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தன. மேலும் இந்தியாவின் உள்ளூர் போட்டிகளான ரஞ்சி கோப்பை, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை உள்ளிட்ட தொடர்களும் இந்த மைதானத்தில் நடத்தப்படவில்லை.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் தற்சமயம், விஜய் ஹசாரே போட்டிகள் சின்னசாமி மைதானத்தில் நடத்தப்பட இருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி இடம் பிடித்திருக்கும் டெல்லி அணி தங்களுடைய முதலிரண்டு லீக் ஆட்டத்தை இங்கு விளையாட இருந்தது. இதுபோன்ற சூழலில் தான் ரசிகர்களுக்கான அனுமதியை கே.சி.ஏ. மறுத்தது.

இந்த நிலையில், பெங்களூரு சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் போட்டி நடத்துவதற்கான அனுமதியை பெங்களூரு காவல்துறையினர் மறுத்துள்ளனர். இதுகுறித்து பேசிய பெங்களூரு காவல் ஆணையர் சீமந்த் குமார் சிங், "நேற்று சின்னசுவாமி மைதானத்தை ஆய்வு செய்த குழு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்துள்ளது. அந்த அறிக்கையில் உள்ள கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில், நாளை நடைபெறவிருந்த போட்டிக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது" என்று கூறியுள்ளார்.

இதனால் தற்சமயம் டெல்லி மற்றும் ஆந்திர பிரதேச அணிகள் மோத இருந்த விஜய் ஹசாரே கோப்பை போட்டி நடைபெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை இப்போட்டி சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறாத பட்சத்தில், கர்நாடகா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம் அல்லது பிசிசிஐ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

விஜய் ஹசாரே கோப்பை அணிகள் மற்றும் இடம் பிடித்துள்ள குரூப்-கள்

குரூப் ஏ - தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், ஜார்க்கண்ட், புதுச்சேரி, திரிபுரா, ஹவுரா

குரூப் பி - ஹைதராபாத், பெங்கால், பரோடா, அசாம், உத்தரப்பிரதேசம், சண்டிகர், ஜம்மு-காஷ்மீர், விதர்பா.

குரூப் சி - மஹாராஷ்டிரா, கோவா, ஹிமாச்சல பிரதேசம், பஞ்சாப், மும்பை, உத்தராகண்ட், சிக்கிம், சத்தீஸ்கர்.

குரூப் டி - ஆந்திர பிரதேசம், ஹரியானா, குஜராத், சௌராஷ்டிரா, டெல்லி, சர்வீசஸ், ஒடிசா மற்றும் ரயில்வேஸ்.

