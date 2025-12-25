ETV Bharat / sports

ஆகாஷ் சோப்ரா தேர்வு செய்த மாற்று உலகக் கோப்பை அணி: அதிலும் ஷுப்மன் கில்லுக்கு இடமில்லை

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான மாற்று இந்திய அணியை முன்னாள் இந்திய வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா தேர்வு செய்துள்ளார்.

ஷுப்மன் கில்
ஷுப்மன் கில் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 25, 2025 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா தேர்வு செய்திருக்கும் மாற்று டி20 உலகக் கோப்பை அணியிலும் ஷுப்மன் கில்லுக்கு இடம் கொடுக்காதது பேசுபொருளாக மாறி வருகிறது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து உள்பட மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இதனையடுத்து அணிகள் அனைத்து 4 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு குழுவிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இதில் குரூப் 'ஏ' பிரிவில் அங்கம் வகிக்கும் இந்தியாவுடன், பாகிஸ்தான், நமிபியா, நெதர்லாந்து, அமெரிக்க அணிகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. மேலும் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்தியாவில் சென்னை, டெல்லி, கொல்கத்தா, அகமதாபாத் மற்றும் மும்பையிலும், இலங்கையில் கண்டி, கொழும்பு மைதானங்களிலும் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. குறிப்பாக சென்னையில் 7 போட்டிகள் நடக்கவுள்ளன. ஆனால், இதில் எதிலும் இந்திய அணி விளையாடவில்லை.

இந்த நிலையில் எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறித்தது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்த அணியில் அக்ஸர் படேல் துணைக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் சஞ்சு சாம்சனுடன், இஷான் கிஷான் கூடுதல் விக்கெட் கீப்பர் இடத்தை பிடித்துள்ளார். ஆனால் ஷுப்மன் கில், ஜித்தேஷ் சர்மா ஆகியோருக்கு இந்த அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

ஏனெனில் ஷுப்மன் கில் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறி இருந்தார். மேலும் அவர் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பெறுவதால், அணியின் பேட்டிங் ஆர்டரிலும் சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான், ஷுப்மன் கில் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதுடன், சஞ்சு சாம்சன் அணியின் தொடக்க வீரராக விளையாடுவார் என்ற அறிவிப்பை தேர்வுக்குழு கூறியது.

இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரும், பிரபல கிரிக்கெட் வர்ணையாளருமான ஆகாஷ் சோப்ரா, டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான தன்னுடைய மாற்று அணியை அறிவித்துள்ளார். அதில், தற்சமயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள அணியில் இடம் பிடிக்காத மற்ற இந்திய வீரர்களை உள்ளடக்கி தனது அணியை அறிவித்துள்ளார்.

அந்தவகையில், அணியின் தொடக்க வீரர்களாக யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை சேர்த்துள்ள ஆகாஷ் சோப்ரா, ஷுப்மன் கில்லிற்கு வாய்ப்பு வழங்கவில்லை. மேலும் தன்னுடைய மாற்று டி20 உலகக் கோப்பை அணியிலும் ஷுப்மன் கில்லுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். மேலும் ஷுப்மன், ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவது நல்லது என்றும் கூறியுள்ளார்.

அதன்பின் மூன்றாம் இடத்திற்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரைத் தேர்வு செய்த ஆகாஷ் சோப்ரா, இந்த அணியின் கேப்டனாகவும் அவரையே நியமித்துள்ளார். அதன்பின் அணியின் விக்கெட் கீப்பர்களாக ரிஷப் பந்த் மற்றும் ஜித்தேஷ் சர்மா ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார். ஆல் ரவுண்டர்கள் பட்டியலில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குர்னால் பாண்டியா ஆகியோரை அணியில் சேர்த்துள்ளார்.

அணியின் பந்துவீச்சாளர்களாக தீபக் சஹார், புவனேஷ்வர் குமார், முகமது சிராஜ் ஆகியோருடன் யுஸ்வேந்திர சஹாலுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளார். மேலும் அணியின் கூடுதல் வீரர்களாக முகமது ஷமி, கேஎல் ராகுல், விப்ராஜ் நிகாம் மற்றும் ஷஷாங்க் சிங் ஆகியோரைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். ஆகாஷ் சோப்ரா தேர்வு செய்த இந்த அணியில், பாதி வீரர்களுக்கு மேல் நீண்ட காளமாக சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடியதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆகாஷ் சோப்ரா தேர்வு செய்த மாற்று டி20 அணி: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், ஜித்தேஷ் சர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குர்னால் பாண்டியா, தீபக் சாஹர், யுஸ்வேந்திர சாஹல், முகமது சிராஜ், புவனேஷ்வர் குமார், முகமது ஷமி, கேஎல் ராகுல், விப்ராஜ் நிகாம், ஷஷாங்க் சிங்.

இதையும் படிங்க

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.

TAGGED:

ALTERNATE T20 WORLD CUP SQUAD
SHUBMAN GILL OMISSION
INDIA T20 WORLD CUP SQUAD 2026
டி20 உலகக் கோப்பை 2026
INDIA T20 WORLD CUP SQUAD 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.