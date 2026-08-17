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சீனியர் வீரர்களுக்கு ஓய்வு; தர்விஷ் ரசூலி தலைமையில் சாதிக்குமா ஆப்கானிஸ்தான்?

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான ஆஃப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியில் ரஷித் கான், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய், இப்ராஹிம் ஜத்ரான் மற்றும் ஹஷ்மதுல்லா ஷாஹிதி போன்ற முக்கிய வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி
ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 3:14 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டு ஆடவர் கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் தர்விஷ் ரசூலி தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை, அந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஆடவருக்கான கிரிக்கெட் தொடர், எதிர்வரும் செப்டம்பர் 24 முதல் அக்டோபர் 3 வரை கொரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இருப்பினும், இந்த கிரிக்கெட் தொடருக்கான போட்டி அட்டவணைகள் இதுவரையிலும் அறிவிக்கப்படாமல் உள்ள நிலையில், இதில் பங்கேற்கும் அணிகள் தீவிரப் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

அதன் ஒரு பகுதியாக, ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. இதில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் இந்திய அணியும், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் தலைமையில் பாகிஸ்தான் அணியும் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வரிசையில், தற்பொழுது ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியையும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில், அந்த நாட்டின் வழக்கமான கேப்டனும், உலகின் முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளருமான ரஷித் கான் சேர்க்கப்படவில்லை. அவருடன் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், ஆல் ரவுண்டர் அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய், முன்னணி பேட்ஸ்மேன் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் மற்றும் ஹஷ்மதுல்லா ஷாஹிதி போன்ற முக்கிய நட்சத்திர வீரர்களுக்கும் இந்தத் தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் புதிய கேப்டனாக தர்விஷ் ரசூலி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆப்கான் தேசிய அணிக்காக இதுவரை 28 டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரசூலி, பேட்டிங்கில் 4 அரைசதங்கள் உட்பட 515 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இவரைத் தவிர, இந்த அணியில் சர்வதேச அனுபவம் கொண்ட வீரர்களாக நஜிபுல்லா ஜத்ரான் மற்றும் கரீம் ஜனத் ஆகிய இருவருக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மறுபக்கம், உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் முகமது அக்ரம், இஸ்மத் ஆலம் மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் ஜாம்பவான் முகமது நபியின் மகன் ஹசன் ஈசகில் உள்ளிட்ட இளம் வீரர்களுக்கு இந்த அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. இதனால், அனுபவமற்ற இந்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி எதிர்வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் எவ்வாறு செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

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ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி: தர்விஷ் ரசூலி (கேப்டன்), முகமது இஷாக், முகமது அக்ரம், ஹசன் ஈசகில், காலித் தானிவால், இம்ரான் மிர், ஃபைசல் கான் ஷினோசாடா, நஜிபுல்லா ஜத்ரன், ஃபர்மனுல்லா சாஃபி, இஸ்மத் ஆலம், கரீம் ஜனத், நங்யால் கரோட்டி, அரப் குல் மொமண்ட், ஃபரிதூன் தாவூத்சாய், அப்துல்லா அகமத்சாய்.

TAGGED:

AFGHANISTAN SQUAD
DARWISH RASOOLI
RASHID KHAN
ஆஃப்கானிஸ்தான்
ASIAN GAMES 2026

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