இங்கிலாந்து தொடரின் முதல் 3 போட்டிகளில் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பில்லை? செட்டேஸ்வர் புஜாரா கணிப்பு
இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன
Published : June 30, 2026 at 5:08 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளில் இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்காது என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் செட்டேஸ்வர் புஜாரா தெரிவித்துள்ளார்
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி, நாளை செஸ்டர் லீ ஸ்ட்ரிட்டில் உள்ள ரிவர்சைடு மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர்.
அதிலும் குறிப்பாக, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் முதல்முறையாகக் களம் இறங்கிய இந்திய அணி, தான் எதிர்கொண்ட முதல் தொடரையே இழந்திருப்பது பெரும் விமர்சனங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. அதன் காரணமாக, இந்தத் தொடரில் இந்திய அணி மீது கூடுதல் அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, முதல் டி20 போட்டியிலேயே இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதுடன், மீண்டும் தங்களது ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தும் முயற்சியோடு இந்தத் தொடரை எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது.
இந்நிலையில், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன. ஏனெனில், ஐபிஎல் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் மூலம் இந்திய அணியில் இடம் பிடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு, அயர்லாந்து தொடரிலும் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
Belfast ✈️ Durham#TeamIndia touches down for the #ENGvIND limited-overs challenge 💪 pic.twitter.com/siysPbObgd— BCCI (@BCCI) June 30, 2026
இதனால், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்தத் தொடரிலாவது வைபவ் சூர்யவன்ஷி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாவாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் கேள்விகளும் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளில் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்காது என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் செட்டேஸ்வர் புஜாரா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய செட்டேஸ்வர் புஜாரா, "தற்போது இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்டிங் வரிசை மிகவும் வலுவாகவும் நிலையாகவும் உள்ளது. அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால், முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளில் இந்த வரிசையை இந்திய அணி நிர்வாகம் மாற்ற விரும்பாது. எனவே, முதல் மூன்று போட்டிகளில் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது" என்று கூறினார்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அதேசமயம், வைபவ் சூர்யவன்ஷி வெளியில் இருந்து வரும் அதீத கவனச்சிதறல்களைத் தவிர்த்து, தனது ஆட்டத்தில் மட்டும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இங்கிலாந்து ஆடுகளங்கள் ஐபிஎல் ஆடுகளங்களைப் போன்று இருக்காது. அங்குள்ள நிலைமைகளை அவர் முதலில் பழக வேண்டும். தொடரின் பிற்பாதியில் சீனியர் வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டு, சுழற்சி முறையில் அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கலாம்" என்று தெரிவித்துள்ளர்.
Drop any cricket image and we’ll reply with a Jofra tweet that predicted it 👇😂 #SocialMediaDay pic.twitter.com/bn5TzBahH7— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) June 30, 2026
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இதையடுத்து, புஜாராவின் கருத்து சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இதனால், நாளைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் என்னவாக இருக்கும்? வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? அப்படி வழங்கப்பட்டால் அவர் யாருடைய இடத்தில் களம் இறக்கப்படுவார்? உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழத் தொடங்கியுள்ளன.