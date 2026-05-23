'விளம்பர தூதர் முதல் விசில் சின்னம் வரை' சிஎஸ்கேவுக்கும் முதல்வர் விஜய்க்கும் உள்ள பிரிக்க முடியாத பந்தம்

ஒரு சாதாரண ரசிகராகத் தொடங்கி, அணியின் விளம்பர தூதராக பயணித்து, தோனியுடனான நட்பு முதல் தனது கட்சியின் 'விசில்' சின்னம் வரை முதல்வர் விஜய்க்கும் சிஎஸ்கேவுக்கு இடையே பிரிக்க முடியா பந்தம் உள்ளது.

Published : May 23, 2026 at 9:39 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் ஒருபக்கம் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டிலும் புதிய அரசு ஆட்சியை தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்து பின்னர், தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியைத் தொடங்கிய சி.ஜோசப் விஜய் நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்தார்.

அதன்பின், காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் ஜோசப் விஜய் பதவியேற்றுள்ளார். மறுபக்கம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது அடுத்தடுத்த தோல்விகளை சந்தித்ததுடன், பிளேஆஃப் வாய்ப்பையும் இழந்து லீக் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது.

இதனிடையே, திரைத்துறையில் முத்திரை பதித்த விஜய், அரசியலிலும் புதிய வரலாறை படைத்து சாதித்துள்ள சூழ்நிலையில், அவருக்கும் சிஎஸ்கே அணிக்கும் இடையேயான தொடர்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறி இருக்கிறது. ஆம், தற்போதுள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கும் ஆரம்ப கால பந்தம் ஒன்று உள்ளது. ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டில் இருந்து தற்போது வரையிலும் அந்த பந்தம் தொடர்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அதிகாரப்பூர்வ விளம்பரத் தூதராக நடிகர் விஜய், நடிகை நயன்தாராவுடன் இணைந்து செயல்பட்டுள்ளார்.

குறிப்பாக ஐபிஎல் தொடரின் ஆரம்ப நாள்களில் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானங்களில் நடைபெறும் போட்டிகளை சிஎஸ்கே ஜெர்சியை அணிந்து விஜய் கண்டுகளிப்பதை வழக்கமாகவும் வைத்திருந்தார். அதிலும், சிஎஸ்கே கேப்டன் தோனி சிக்ஸர் அடித்த வேளையில் விஜய், விசிலடித்தபடியே ஆடிய காணொளிகளும் இணையத்தில் காட்டுத்தீ போல அந்த காலத்தில் வைரலாகின.

இதுதவிர, சிஎஸ்கே அணியின் அடையாளமாக கருதப்படும் எம்.எஸ். தோனிக்கும் விஜய்க்கும் இடையே பல ஆண்டுகால நட்பும் உள்ளது. அதுவும், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு விஜய்யின் 'பீஸ்ட்' திரைப்படப் பிடிப்பின் போது விஜயை மகேந்திர சிங் தோனி நேரில் சந்தித்து பேசி இருந்தார். அச்சமயத்தில் இருவரும் இணைந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களும் இணையத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பின.

அதனைத் தொடர்ந்து விஜய் நடிப்பில் வெளியான 'தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம்' திரைப்படத்திலும் தோனி மற்றும் சிஎஸ்கே குறித்த காட்சிகள், சிஎஸ்கே மற்றும் விஜய் ரசிகர்களை ஒன்றாகக் கொண்டாட வைத்தன. மேற்கொண்டு விஜய்யின் அடைமொழியான 'தளபதி' என்ற சொல்லாடலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் சுரேஷ் ரெய்னா மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜாவை கொண்டாடும் வகையில் ரசிகர்கள் சூட்டி இருந்தனர்.

பின்னர் விஜய் தனது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கிய பிறகும் சிஎஸ்கே மீதான ஆதரவு நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. குறிப்பாக அரசியல் பிரச்சாரத்தின் போது டெல்லி மற்றும் மாநில அரசியலை கிரிக்கெட்டுடன் ஒப்பிட்டுப் பேசிய விஜய், "கிரிக்கெட்டில் கூட டெல்லி அணியால் தமிழ்நாடு அணியை (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்) தொட்டுக் கூட பார்க்க முடியாது" என்று மேற்கோள் காட்டி பேசி இருந்தார்.

மேலும் விஜய் மற்றும் சிஎஸ்கேவின் பிணைப்பை மேலும் இணைக்கும் விதமாக, சிஎஸ்கே அணியின் அதிகாரப்பூர்வ முழக்கமான 'விசில் போடு' என்பதற்கேற்ப, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் சின்னமும் 'விசில்' ஆக அமைந்தது. சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டிகள் நடைபெற்றன. அப்போது மைதானத்திற்குள் வந்த ரசிகர்களிடம் இருந்து காவல்துறையினர் விசில்களைப் பறிமுதல் செய்ததோடு, மைதானத்தைச் சுற்றியுள்ள கடைகளிலும் விசில்களை விற்கக் கூடாது என வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிரதான அடையாளமே 'விசில் போடு' என்பதால், இந்தத் தடை ரசிகர்களுக்குப் பேரதிர்ச்சியை கொடுத்திருந்தது. மேலும் அப்போதைய ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் தூண்டுதலின் பேரிலேயே காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுத் தங்களின் தேர்தல் சின்னத்தை முடக்கப் பார்க்கிறார்கள் என்று தவெகவினர் குற்றம் சாட்டிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவங்களும் நடைபெற்றன.

இப்படி சிஎஸ்கே மற்றும் விஜய் இடையே பிரிக்க முடியாத ஒரு தொடர்பு உள்ளது. தற்போதைய சூழ்நிலையில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கும், சிஎஸ்கே அணிக்கும் இடையே நேரடியாக எந்தவொரு அரசியல் அல்லது நிர்வாகத் தொடர்பும் இல்லை. இருப்பினும், ஒரு சாதாரண ரசிகராகத் தொடங்கி, அணியின் விளம்பரத் தூதராக பயணித்து, தோனியுடனான நட்பு முதற்கொண்டு, தனது கட்சியின் 'விசில்' சின்னம் வரை அவரது வாழ்வில் சிஎஸ்கே ஒரு தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ளது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும்.

