நம்பர் 1 டூ ஹாட்ரிக் டக்: சரிவிலிருந்து மீண்டு வருவாரா அபிஷேக் சர்மா?

அறிமுக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அபிஷேக் சர்மா பல்வேறு சாதனைகளை படைப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் விளையாடிய மூன்று இன்னிங்ஸிலும் டக் அவுட்டாகி ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.

அபிஷேக் சர்மா
அபிஷேக் சர்மா (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 4:26 PM IST

4 Min Read
ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரர் என்ற பெயரை பெற்றிருப்பவர் அபிஷேக் சர்மா. எதிர்கொள்ளும் முதல் பந்திலிருந்தே சிக்ஸர்களை பறக்கவிடுவதுடன், எதிரணி பவுலர்கள் 'எப்படியாவது அபிஷேக்கின் விக்கெட்டை வீழ்த்தி விட வேண்டும்' என்று கூறுவதன் காரணமாக அவருக்கு இந்த பெயரானது கிடைத்தது. இது தவிர, குறுகிய காலத்திலேயே சர்வதேச டி20 தரவரிசையிலும் நம்பர் 1 வீரராகவும் திகழ்ந்து வருகிறார்.

இது ஒருபக்கம் இருக்க, நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அவர் தடுமாறி வருவது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஏனெனில் தனது அறிமுக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அபிஷேக் சர்மா பல்வேறு சாதனைகளை படைப்பார் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், அவர் இதுவரையிலும் விளையாடிய மூன்று இன்னிங்ஸிலும் ஒரு ரன் கூட எடுக்க முடியாமல் டக் அவுட்டாகி ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தொடர்ந்து மூன்று முறை டக் அவுட்டான இந்திய வீரர் என்ற மோசமான சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இதுதவிர, டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் மூன்று முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள் வரிசையிலும் மூன்றாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். இதற்கு முன் இந்த பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஆண்ட்ரே ஃபிளெட்சர் மற்றும் வங்கதேசத்தில் தன்ஸித் ஹசன் ஆகியோர் மட்டுமே இருந்தனர். ஆனால் அவர்களும் கூட தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை ஆட்டமிழக்காமல், தொடர் முழுவதிலும் சேர்த்து மூன்று முறை டக் அவுட்டாகி இருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மூன்று போட்டிகள், மூன்று டக் அவுட்

அந்த வகையில், அபிஷேக் சர்மா தனது முதல் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து நமீபியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால், அந்த போட்டியில் அவரால் விளையாட முடியவில்லை.

அதன் பின் மீண்டும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்கிய அபிஷேக் சர்மா, முதல் மூன்று பந்துகளில் ரன்கள் ஏதும் எடுக்காத நிலையில் நான்காவது பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் கடைசியாக நெதர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியிலும் முதல் இரண்டு பந்துகளை எதிர்கொண்ட அவர், ரன்கள் ஏதுமின்றி மூன்றாவது பந்தில் க்ளீன் போல்டாகினார்.

ஐந்து முறை டக் அவுட்டான அபிஷேக்

குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் எனில், இந்த ஆண்டு தொடக்கம் முதலே அபிஷேக் சர்மா தனது பேட்டிங்கில் சரிவை சந்தித்தார் என்பதே நிதர்சனம். ஏனெனில் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணி நியூசிலாந்துடன் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியது. அதில் அவர் இரண்டு போட்டிகளில் அரைசதம் கடந்த நிலையில், மூன்று போட்டிகளில் டக் அவுட்டாகி இருந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது அவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் தொடர்ச்சியாக மூன்று போட்டிகளிலும் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்துள்ளார். இதன் காரணமாக ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக முறை டக் அவுட் ஆன தொடக்க வீரர்களின் பட்டியலில் அபிஷேக் சர்மா இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் பாகிஸ்தானின் சைம் அயூப் முதலிடத்தில் உள்ளார்.

ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக டக் அவுட்டான வீரர்கள் (டி20-ல்)

  • 6 - சைம் அயூப் (பாகிஸ்தான், 2025)
  • 5 - அபிஷேக் சர்மா (இந்தியா, 2026)
  • 5 - பர்வேஸ் ஹுசைன் இமான் (வங்காளதேசம், 2025)
  • 5 - குஷால் புர்டெல் (நேபாளம், 2024)
  • 5 - சாலோம்வாங் சாட்பைசன் (தாய்லாந்து, 2024)

சரிவிலிருந்து மீள்வாரா?

இதனால் தற்சமயம் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் அபிஷேக் சர்மாவின் இடம் குறித்த கேள்விகளும் எழத்தொடங்கியுள்ளன. ஒருபக்கம் சஞ்சு சாம்சன் தனது வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் நிலையில், அபிஷேக் சர்மாவுக்கு அடுத்த போட்டியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளன. இதனால் இனி அவருக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகளில் அவர் மீண்டும் சிறப்பாக செயல்படுவது மட்டுமே அவரது இடத்தை உறுதி செய்ய ஒரே வழி. இதனால் அபிஷேக் மீண்டும் பழைய ஃபார்மை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருகின்றனர்.

அபிஷேக் சர்மா பற்றி குறித்து சூர்யா பேசியது என்ன?

இந்நிலையில் நேற்றைய போட்டிக்குப் பிறகு பேசிய இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் கூறுகையில், "அபிஷேக் சர்மாவின் திறமை என்னவென்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும். தற்போது அவர் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்படவில்லை. ஆனால் அது பற்றி நாங்கள் அதிகம் கவலைப் படத்தேவையில்லை. ஏனென்றால் அவர் விரைவில் ரன்கள் எடுக்கத் தொடங்குவார் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்.

கிரிக்கெட்டில் இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும்; யாரும் எப்போதும் ஃபார்மில் இருப்பதில்லை. அபிஷேக் விரைவில் தனது ஃபார்மை மீட்டெடுத்து அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெற உதவுவார் என்று நான் நினைக்கிறேன். எங்கள் அணியில் உள்ள அனைவருக்கும் அவர் மீது முழு நம்பிக்கை உள்ளது, ஒரு கேப்டனாக, எனக்கும் அவர் மீது முழு நம்பிக்கை உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

டி20 கிரிக்கெட்டில் அபிஷேக் சர்மா

அபிஷேக் சர்மாவின் தற்போதைய ஃபார்ம் மோசமாக இருந்தாலும், அவரது ஒட்டுமொத்த டி20 கிரிக்கெட் கேரியரானது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைக்கும் வகையில் உள்ளது. ஏனெனில் இதுவரை அவர் 41 டி20 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் 2 சதங்கள் மற்றும் 8 அரைசதங்களுடன் 1,297 ரன்களை எடுத்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக அவர் ஸ்டிரைக் ரேட் 192.4 ஆக உள்ளது.

இந்தியாவின் அடுத்த போட்டி

தற்சமயம் லீக் சுற்றில் தோல்வியையே தழுவாமல் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய அணி, குரூப் 1 இல் தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஜிம்பாப்வே அணிகளுடன் இடம் பிடித்துள்ளது. இதில் தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை எதிர்த்து இந்தியா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

