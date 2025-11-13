தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் தொடர்; இந்திய அணியில் நிதிஷ் ரெட்டி விடுவிப்பு!
இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இருந்து நிதிஷ் ரெட்டி விடுவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அணியின் பிளேயிங் லெவனில் துருவ் ஜூரெல் இடம் பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் இந்திய அணியில் இருந்து நிதிஷ் குமார் ரெட்டி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி நாளை (நவம்பர் 14) கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக இப்போட்டி நடைபெறவுள்ளதால், இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இருந்து ஆல் ரவுண்டர் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி விடுவிக்கப்படுவதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், தென்னாப்பிரிக்க ஏ அணியுடன் விளையாடும் இந்திய ஏ அணியில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இடம் பெற்றுள்ளார்.
இதன் காரணமாக அவர் முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார் என்று கூறியுள்ளது. இருப்பினும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு மாற்று வீரர் யாரையும் பிசிசிஐ தேர்வு செய்யவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதேசமயம் முதல் போட்டியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இரண்டாவது போட்டியில் அணியில் இணைவார் என்பதையும் பிசிசிஐ தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இதன் மூலம் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் துருவ் ஜூரெல் இடம் பிடிப்பதற்காக வாய்ப்பானது அதிகரித்துள்ளது. ஏனெனில் கடந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் ரிஷப் பந்த் இடம் பெறாததன் காரணமாக, துருவ் ஜூரெல் அணியின் விக்கெட் கீப்பராக செயல்பட்டார். ஆனால் இத்தொடருக்கான இந்திய அணியில் ரிஷப் பந்த் மீண்டு அணிக்கு திரும்பியுள்ளதால், பிளேயிங் லெவனில் துருவ் ஜூரெலின் இடம் கேள்விக்குறியானது.
இதுபோன்ற சூழலில் தான் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். எனவே நிதிஷ் குமார் ரெட்டியின் இடத்தில் துருவ் ஜுரெல் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிப்பார் என்பது உறுதியுள்ளது. மேலும் இந்திய அணியின் உதவிப் பயிற்சியாளர் ரியான் டென் டோஷேட், நிதிஷ் ரெட்டிக்கு பதிலாக துரு ஜூரெல் விளையாட வாய்ப்புள்ளது என்று நேற்று கூறிய நிலையில், பிசிசிஐ இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அணி விவரம்
இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரெல், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்சர் படேல், முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ், ஆகாஷ் தீப்.
Nitish Kumar Reddy released from India’s squad for the first Test.
Nitish will join the India A squad for the One-day series against South Africa A in Rajkot and will return to #TeamIndia squad for the second Test post the conclusion of the 'A' series.
தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டோனி டி ஸோர்ஸி, ஜுபைர் ஹம்சா, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ஐடன் மார்க்ரம், வியான் முல்டர், செனுரன் முத்துசாமி, காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன்
இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அட்டவணை
- முதல் ஒருநாள் போட்டி - நவம்பர் 13, ராஜ்கோட்
- இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி - நவம்பர் 15, ராஜ்கோட்
- மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி - நவம்பர் 19, ராஜ் கோட்