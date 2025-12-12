நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஹாட்ரிக் வீண்; ஆந்திராவை வீழ்த்தி மத்திய பிரதேசம் வெற்றி
நடைபெற்று வரும் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் ஹாட்ரிக் வீழ்த்திய முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை நிதிஷ் குமார் ரெட்டி படைத்துள்ளார்.
Published : December 12, 2025 at 1:13 PM IST
புனே: ஆந்திர பிரதேச அணிக்கு எதிரான சையத் முஷ்டாக் அலி சூப்பர் லீக் சுற்று ஆட்டத்தில் மத்திய பிரதேச அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
இந்தியாவின் பாரம்பரியமிக்க டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பையின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று டி.ஒய்.பாட்டில் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற சூப்பர் லீக் ஆட்டத்தில் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் மத்திய பிரதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸ் வென்ற மத்திய பிரதேச அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
🚨 HAT-TRICK FOR NITISH KUMAR REDDY IN SMAT 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) December 12, 2025
- Harsh Gawali for 5.
- Harpreet Singh for Golden Duck.
- Rajat Patidar for Golden Duck. pic.twitter.com/9RuyiTaA4y
அதன்படி களமிறங்கிய ஆந்திர பிரதேச அணியில் ஸ்ரீகர் பரத் 39 ரன்களையும், நிதிஷ் ரெட்டி 25 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். இதனால் ஆந்திர பிரதேச அணி 19.1 ஓவர்களில் 112 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்த கையோடு ஆல் அவுட்டானது. மத்திய பிரதேச அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஷிவம் ஷுக்லா 4 விக்கெட்டுகளையும், திரிபுரேஷ் சிங் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
நிதிஷ் ரெட்டி ஹாட்ரிக்
அதன்பின் எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய மத்திய பிரதேச அணிக்கு தொடக்கமே பேரதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களில் வெங்கடேஷ் ஐயர் 22 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் ஹர்ஷ் கௌவலி, ஹர்பிரீத் சிங் பாட்டியா மற்றும் கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் உள்ளிட்டோர் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஓவரின் அடுத்தடுத்த பந்துகளில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
Nitish Kumar Reddy's Hat-trick 🔥— Abhishek Reddy (@1_m_Abhishek) December 12, 2025
That line and length 👌 pic.twitter.com/FUtL2awBUv
இன்னிங்ஸின் மூன்றாவது ஓவரை நிதிஷ் குமார் ரெட்டி வீசிய நிலையில், ஓவரின் 4ஆவது பந்தில் ஹர்ஷ் கௌவலி க்ளீன் போல்டாகி பெவிலியன் திரும்பினார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஹர்பிரீத் சிங்கும் முதல் பந்திலேயே ரிக்கி புய்-யிடம் கேட்ச் கொடுத்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய கேப்டன் ரஜத் பட்டிதாரும் முதல் பந்திலேயே க்ளீன் போல்டாக, நிதிஷ் ரெட்டி தனது ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளையும் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
இதன் மூலம் நடப்பு முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் ஹாட்ரிக் வீழ்த்திய முதல் வீரர் என்ற பெருமையை நிதிஷ் ரெட்டி பெற்றுள்ளார். அதேசமயம் ஒட்டு மொத்தமாக இத்தொடரில் ஹாட்ரிக் வீழ்த்திய பவுலர்கள் வரிசையில் 30ஆவது வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஹாட்ரிக் வீழ்த்திய முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை தமிழகத்தின் முன்னாள் வீரர் லக்ஷ்மிபதி பாலஜி படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மத்திய பிரதேச அணி வெற்றி
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ரிஷப் சௌகான் மற்றும் ராகுல் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த அணியின் ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தில் உயர்ந்தது. இருவரும் இணைந்து 5ஆவது விக்கெட்டிற்கு 73 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ரிஷப் சௌகான் 47 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
𝐇𝐚𝐭s off to that bowling performance. Pure FIRE 🔥🙌— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) December 12, 2025
[Nitish Kumar Reddy | SMAT | Play With Fire] pic.twitter.com/S7YBowVD9e
இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ராகுல் 35 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் மத்திய பிரதேச அணி 17.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆந்திர பிரதேச அணியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஷிவம் ஷுக்லா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.