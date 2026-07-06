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'இப்போது எல்லாம் முடிந்துவிட்டது': கண்ணீருடன் ஓய்வை அறிவித்தார் நெய்மர் ஜூனியர்

கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு எந்த நியூஜெர்சி மைதானத்தில் நெய்மர் ஜூனியர் பிரேசில் அணிக்காகத் தனது அறிமுக சர்வதேச போட்டியில் விளையாடினாரோ, அதே மைதானத்தில் தற்போது தனது ஓய்வையும் அறிவித்துள்ளார்

ஓய்வை அறிவித்தார் நெய்மர் ஜூனியர்
ஓய்வை அறிவித்தார் நெய்மர் ஜூனியர் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 10:14 AM IST

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ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பிரேசில் அணி அதிர்ச்சித் தோல்வி அடைந்து வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, அந்த அணியின் முன்னணி நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியர் சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பிரேசில் மற்றும் நார்வே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் நார்வே அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் பிரேசிலை வீழ்த்தி வரலாற்று வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் நார்வே அணி முதல் முறையாக உலகக் கோப்பை காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.

மறுபக்கம், 5 முறை உலகக் கோப்பை சாம்பியனான பிரேசில் அணி, 1990ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு முதல் முறையாக உலகக் கோப்பையின் ஆரம்ப சுற்றிலேயே வெளியேறி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பிரேசில் ரசிகர்கள் இந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள், அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியர் சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை மேலும் பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

முன்னதாக, தொடர் காயம் காரணமாக இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பிரேசில் விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 2 போட்டிகளில் மட்டுமே நெய்மர் விளையாடி இருந்தார். அதிலும் நார்வேவுக்கு எதிரான போட்டியின் இறுதி நிமிடத்தில், அவர் பிரேசில் அணிக்கான ஆறுதல் கோலையும் பதிவு செய்தார். இருப்பினும், அவரால் அணியின் தோல்வியைத் தடுக்க முடியாமல் ஏமாற்றமடைந்து மைதானத்திலேயே கண்ணீர் விட்டு அழுதார்.

அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நெய்மர், "நான் இறுதிவரை விடாமல் முயற்சி செய்தேன், ஆனால் இப்போது எல்லாம் முடிந்துவிட்டது. நான் எனது சர்வதேச பயணத்தை எங்கு தொடங்கினேனோ, அங்கேயே முடித்துக் கொள்கிறேன்" என்று கூறி, சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்தார்.

கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு இதே நியூஜெர்சி மைதானத்தில்தான் நெய்மர் ஜூனியர் பிரேசில் அணிக்காக தனது அறிமுக சர்வதேச போட்டியில் விளையாடினார். தற்போது அதே மைதானத்தில் தனது ஓய்வையும் அவர் அறிவித்துள்ளார். பிரேசில் அணிக்காக இதுவரை 130 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நெய்மர், 80 கோல்களைப் பதிவு செய்து, பிரேசில் அணிக்காக சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக கோல்களை அடித்த வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

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மேலும், அவரது தலைமையின் கீழ் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ரியோவில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் பிரேசில் அணி தங்கப் பதக்கத்தையும் வென்றிருந்தது. இருப்பினும், அவரால் உலகக் கோப்பையை வெல்ல முடியாத ஏமாற்றத்துடனேயே அவர் ஓய்வு பெற்றுள்ளார். அவரது இந்த திடீர் ஓய்வு முடிவு உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
NORWAY VS BRAZIL
NEYMAR RETIREMENT
நெய்மர் ஜூனியர்
FIFA 2026

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