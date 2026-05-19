ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைக்கான பிரேசில் அணி அறிவிப்பு; கம்பேக் கொடுக்கும் நெய்மர் ஜூனியர்
பிரேசில் கால்பந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியர் வரவிருக்கும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான பிரேசில் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்
Published : May 19, 2026 at 3:31 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 26 பேர் கொண்ட பிரேசில் அணியை தலைமைப் பயிற்சியாளர் கார்லோ அன்செலோட்டி அறிவித்துள்ளார்.
ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் எதிர்வரும் ஜூன் 11ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா, கடனா மற்றும் மெக்ஸிகோ நடைபெறவுள்ளது. குறிப்பாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக 48 அணிகள் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இநிந்லையில், எதிர்வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கான 26 பேர் கொண்ட பிரேசில் அணியை அந்நாட்டு கால்பந்து கூட்டமைப்பு இன்று அறிவித்துள்ளது. அந்தவகையில் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான பிரேசில் அணியில் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இரண்டாண்டுகளுக்கு பிறகு நெய்மர் ஜூனியர் பிரேசில் அணிக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
முன்னதாக 2023ஆம் ஆண்டு உருகுவே அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது நெய்மருக்கு ஏற்பட்ட முழங்கால் காயம் மற்றும் அடுத்தடுத்த அறுவை சிகிச்சைகள் காரணமாக அவரால் எந்தவொரு சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாட முடியவில்லை. இந்நிலையில் தான் தற்போது கிட்டத்தட்ட 2.5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் மீண்டும் பிரேசில் தேசிய அணிக்காக கம்பேக் கொடுக்கவுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய தலைமைப் பயிற்சியாளர் கார்லோ அன்செலோட்டி,"நெய்மரின் திறமை மீது யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால், அவருடைய உடற்தகுதி மட்டுமே முக்கியக் கேள்வியாக இருந்தது. கடந்த சில மாதங்களாக அவரது உடற்தகுதி மற்றும் ஆட்டத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் தெரிந்தது. அவர் தனது திறமையை நிரூபித்ததால் மட்டுமே இந்த அணியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், அவர் ஒரு நிமிடம் விளையாடினாலும் சரி, 90 நிமிடங்கள் விளையாடினாலும் சரி, அந்த நேரத்தில் அவரால் அணிக்கு எவ்வளவு பங்களிக்க முடியும் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டே இந்த முடிவை எடுத்தோம். கடினமாக உழைப்பவர்கள் மட்டுமே அணியில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இருப்பினும், முழுப் பொறுப்பையும் ஒரே வீரர் மீது சுமத்த நான் விரும்பவில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.
VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug
நெய்மருடன் இணைந்து வினிசியஸ் ஜூனியர், ரஃபினியா, கேப்ரியல் மார்டினெல்லி, மாதியஸ் குன்ஹா, எண்ட்ரிக், இகோர் தியாகோ, புருனோ குய்மரேஸ், கேசெமிரோ, கேப்ரியல் மாகல்கேஸ்,டக்ளஸ் சாண்டோஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும் இந்த அணியின் கேப்டன் யார் என்பது அறிவிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பிரேசில் அணி குரூப் சி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ளது. இந்த பிரிவில் பிரேசில் அணியுடன் மொராக்கோ, தென் கொரியா மற்றும் கனடா ஆகிய வலுவான அணிகள் மோதவுள்ளன. சமபலம் வாய்ந்த அணிகள் இந்த குரூப்பில் இடம் பெற்றிருப்பதால், நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு எந்தெந்தெ அணிகள் தகுதி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இதையும் படிக்கவும்
பிரேசில் உலகக் கோப்பை அணி
கோல்கீப்பர்கள்: அலிசன், எடர்சன், வெவர்டன்.
டிஃபென்ஸ்: அலெக்ஸ் சாண்ட்ரோ, டானிலோ, லியோ பெரேரா, பிரேமர், இபனெஸ், வெஸ்லி, மார்க்வினோஸ், கேப்ரியல் மாகல்ஹேஸ், டக்ளஸ் சாண்ட்ரோ.
மிட்ஃபீல்டர்ஸ்: புருனோ குய்மரேஸ், கேசெமிரோ, டானிலோ சாண்ட்ரோ, ஃபேபினோ, லூகாஸ் பாகெட்டா.
ஃபார்வேர்ட்ஸ்: எண்ட்ரிக், கேப்ரியல் மார்டினெல்லி, இகோர் தியாகோ, மாதியஸ் குன்ஹா, ரஃபின்ஹா, வினிசியஸ் ஜூனியர், லூயிஸ் ஹென்ரிக், நெய்மர் ஜூனியர், ரியான்.