ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று போட்டிகளிலிருந்து விலகும் நெய்மர்? ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி
நெய்மர் ஜூனியர் இல்லாமல் மொராக்கோ அணிக்கு எதிராகப் பிரேசில் விளையாடிய முதல் லீக் போட்டி 1-1 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
Published : June 16, 2026 at 5:17 PM IST
ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வரும் பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியர், இந்த உலகக்கோப்பைத் தொடரின் குரூப் சுற்றுப் போட்டிகளைத் தவறவிடுவார் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடர் கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. ஒருபுறம் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், நட்சத்திர வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் தங்களது ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகின்றனர். ஆனால், பிரேசில் அணியைப் பொறுத்தவரையில் ரசிகர்கள் சோகத்திலேயே உள்ளனர்.
ஏனெனில், பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியர் காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவதுடன், உலகக் கோப்பை போட்டிகளிலும் பங்கேற்க முடியாமல் தவித்து வருகிறார். முன்னதாக, அவர் சாண்டோஸ் அணிக்காக விளையாடியபோது காயமடைந்தார். பின்னர், அவர் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக காயத்திலிருந்து மீண்டு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவரது காயம் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது.
இதன் காரணமாக, உலகக் கோப்பைத் தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் நெய்மர் பங்கேற்க மாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கிடையில், நெய்மர் இல்லாமல் மொராக்கோ அணிக்கு எதிராகப் பிரேசில் விளையாடிய முதல் லீக் போட்டி 1-1 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது. குறிப்பாக, இப்போட்டியில் பிரேசில் அணி வெற்றிக்காகக் கடுமையாகப் போராடிய நிலையிலும், போட்டியை டிரா மட்டுமே செய்ய முடிந்தது.
இதனையடுத்து, பிரேசில் அணி தங்களுடைய இரண்டாவது குரூப் ஆட்டத்தில் ஹைட்டி அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வரும் நிலையில், பிரேசில் அணிக்குப் பின்னடைவை அளிக்கும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, காயத்தால் அவதிப்பட்டு வரும் நெய்மர் ஜூனியர், உலகக்கோப்பைத் தொடரின் எஞ்சிய குரூப் சுற்றுப் போட்டிகளிலும் விளையாட மாட்டார் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
🚨🚨 NEYMAR JR 🇧🇷 NE DEVRAIT PAS DISPUTER LE MATCH FACE À HAÏTI 🇭🇹 !!! ❌— Actu Foot (@ActuFoot_) June 15, 2026
🗞️ @GoalBR pic.twitter.com/SoSpYXdNgG
மேலும், நெய்மரின் உடல்நிலையைப் பிரேசில் மருத்துவக் குழு தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகிறது. இதன் காரணமாகவே, அவர் மைதானப் பயிற்சிகளில் ஈடுபட அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்றும் தெரிகிறது. தற்சமயம் அவர் உடற்பயிற்சிக் கூடம் மற்றும் காயத்திலிருந்து மீள்வதற்கான பயிற்சிகளை மட்டுமே மேற்கொண்டு வருகிறார். இதனால் அவர் முழுமையாகக் குணமடையும் வரை அவருக்கு முழு ஓய்வளிக்கப் பிரேசில் அணி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
இதையும் படிக்கவும்
பிரேசில் அணி நிர்வாகத்தின் இந்த எச்சரிக்கையான அணுகுமுறையால், நெய்மர் ஜூனியர் நாக்அவுட் சுற்றில் அணிக்குத் திரும்புவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மைதானத்தில் விளையாட முடியாவிட்டாலும், தனது அனுபவத்தின் மூலம் இளம் வீரர்களுக்கு வழிகாட்டியாகத் திகழும் நெய்மர், நாக்அவுட் சுற்றில் முழு உடற்தகுதியுடன் மீண்டு வந்து பிரேசில் அணியின் உலகக்கோப்பைக் கனவை நனவாக்குவாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.