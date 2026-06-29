வெனிசுலா நிலநடுக்க துயரம்: பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கிய நெய்மர் ஜூனியர்
பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியர் தனது காயத்தில் இருந்து முழுமையாகக் குணமடைந்து, முழு உடற்தகுதியுடன் விளையாடவுள்ளது ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியைத் தந்துள்ளது.
Published : June 29, 2026 at 4:40 PM IST
ஹைதராபாத்: வெனிசுலா நிலநடுக்கப் பேரழிவால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு உதவும் வகையில், பிரேசில் கால்பந்து நட்சத்திரம் நெய்மர் ஜூனியர் 2.5 லட்சம் அமெரிக்க டாலரை (சுமார் ரூ 2.08 கோடி) நிதியுதவியாக அளித்துள்ளார்.
அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் லீக் சுற்றுப் போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 29) முதல் 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' எனப்படும் நாக்-அவுட் சுற்று ஆட்டங்கள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேற அனைத்து அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலாவில் கடந்த ஜூன் 24ஆம் தேதி, கரீபியன் கடலோரப் பகுதிகளில் அடுத்தடுத்து இரண்டு பயங்கர நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. இதில் முதல் நிலநடுக்கம் 7.2 ரிக்டர் அளவிலும், இரண்டாவது நிலநடுக்கம் 7.5 ரிக்டர் அளவிலும் பதிவாகின. இந்த இரட்டை நிலநடுக்கத்தால் நூற்றுக்கணக்கான கட்டிடங்கள் இடிந்து தரைமட்டமாகின. இதில் 32 பேர் உயிரிழந்துள்ளதோடு, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.
மேலும், வெனிசுலாவில் கடந்த ஒரு நூற்றாண்டு காலத்தில் பதிவான மிக மோசமான நிலநடுக்கமாக இது பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது அங்கு மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், வெனிசுலாவை உலுக்கிய இந்த இரட்டை நிலநடுக்கப் பேரழிவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு, பிரேசில் கால்பந்து அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் நெய்மர் ஜூனியர் நிதியுதவியை அறிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, அவசரகால மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக நெய்மர் 2.5 லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களை (சுமார் ரூ 2.08 கோடி) நிதியுதவியாக வழங்கியுள்ளார். இதுகுறித்து 'எல் சுமாரியோ' செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், நெய்மரின் இந்த நிதி உதவி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவசர உணவு, சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் தற்காலிக தங்குமிடங்கள் போன்ற அத்தியாவசியத் தேவைகளை வழங்கப் பயன்படுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நெய்மரின் இந்த மனிதாபிமானச் செயல் உலகெங்கிலும் உள்ள அவரது ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதேசமயம், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 நாக்-அவுட் சுற்றில் பிரேசில் அணி ஜப்பானை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இப்போட்டியில் பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியர் தனது காயத்தில் இருந்து முழுமையாகக் குணமடைந்து, முழு உடற்தகுதியுடன் விளையாடவுள்ளது ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியைத் தந்துள்ளது.
முன்னதாக, இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்பாக ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக, லீக் சுற்றின் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் நெய்மர் விளையாடவில்லை. அதன்பின் காயத்திலிருந்து மீண்ட அவர், ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிரான கடைசி லீக் போட்டியில் மாற்று வீரராகக் களம் இறங்கி சில நிமிடங்கள் மட்டுமே விளையாடினார். இந்நிலையில், தற்சமயம் அவர் முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ளதால், நாக்-அவுட் சுற்று ஆட்டங்களில் முழுமையாக விளையாடவுள்ளார்.
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இதுகுறித்துச் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேசில் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கார்லோ அன்செலோட்டி, "கடந்த வாரத்தில் நெய்மரின் உடற்தகுதி மிக அபாரமாக முன்னேறியுள்ளது. அவர் இனி கூடுதல் நேரம் மைதானத்தில் விளையாடும் அளவுக்குத் தயாராக உள்ளார்' எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
குரூப் 'சி' பிரிவில் 7 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்த பிரேசில் அணிக்கு, நெய்மரின் இந்த கம்பேக் நாக்-அவுட் சுற்றில் மிகப்பெரிய பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.