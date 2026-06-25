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’கம்பேக்’ கொடுத்த நெய்மர் - வினிசியஸ் அபார ஆட்டத்தால் பிரேசில் வெற்றி

ஹைதி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மொராக்கோ அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பிரேசில் வெற்றி
ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பிரேசில் வெற்றி (APTN)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 25, 2026 at 7:55 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் நெய்மர் கடைசி நேரத்தில் களமிறங்கிய நிலையில், பிரேசில் 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.

ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் கடந்த 11ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது தொடர் விறுவிறுப்பான நாக் அவுட் சுற்றை நெருங்கியுள்ளது.

இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் மியாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் பிரேசில், ஸ்காட்லாந்து அணிகள் மோதின. கிட்டதட்ட 26 வருடங்களுக்கு பிறகு உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கு ஸ்காட்லாந்து அணி தகுதி பெற்ற நிலையில், நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் களமிறங்கியது. ஆனால் பிரேசில் தொடக்கம் முதல் அசத்தலான ஆட்டத்தை கையாண்டது.

2 கோல்கள் அடித்த வினிசியஸ் ஜூனியர்
2 கோல்கள் அடித்த வினிசியஸ் ஜூனியர் (APTN)

7வது நிமிடத்தில் பிரேசில் அணியின் ரயான் உதவியுடன் வினிசியஸ் ஜூனியர் கோல் போஸ்டின் மையப்பகுதியில் முதல் கோல் அடித்தார். பின்னர் 21வது நிமிடத்தில் வினிசியஸ் உதவியுடன் ஜேக் ஹென்றி கோல் அடித்தார். ஆனால் VAR மூலம் அந்த கோல் மறுக்கப்பட்டது.

பின்னர், முதல் பாதியில் கூடுதல் நேரத்தில் வினிசியஸ் ஜூனியர் 2வது கோலை அடித்தார். இதற்கு ஸ்காட்லாந்து அணி பதிலடி கொடுக்கும் முயற்சியில் தீவிரம் காட்டியது. ஆனால் மறுபக்கம் பிரேசில் வீரர் மேத்யூஸ் குன்ஹா அணிக்கு 3வது கோலை பெற்று தந்தார்.

நெய்மர் ’கம்பேக்’

பின்னர் போட்டியின் இறுதிக்கட்டத்தில் 76-ஆவது நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் குன்ஹாவிற்கு மாற்று வீரராக (substitute) களமிறங்கினார். 3 வருடங்களுக்கு பிறகு பிரேசில் அணிக்காக நெய்மர் களமிறங்கியதால் மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் அனைவரும் ஆர்ப்பரித்தனர்.

ஆனால் அவர் கோல் அடிக்காத போதும், பிரேசில் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது. இந்த போட்டியில் 2 கோல்கள் அடித்த வினிசியஸ் மொத்தம் 4 கோல்களுடன் தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் (golden boot) பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளார்.

மொராக்கோ நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி

அட்லாண்டா மைதானத்தில் நடைபெற்ற ’C’ பிரிவு போட்டியில் மொராக்கோ, ஹைதி அணிகள் மோதின. விறிவிறுப்பான போட்டியில் 10வது நிமிடத்தில் மொராக்கோ வீரர் யாசினே போனோ தங்கள் போஸ்டுக்கு உள்ளேயே கோல் அடித்து (own goal) அதிர்ச்சி அளித்தார்.

இந்த அதிர்ச்சியின் இருந்து மீண்டு வந்த மொராக்கோ அணி, 39-ஆவது நிமிடத்தில் முதல் கோலை பதிவு செய்தது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஹைதி வீரர் வில்சன் சிடர், அந்த அணிக்கு இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்தார்.

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அடுத்த 45-ஆவது நிமிடத்தில் மொராக்கோ வீரர் சைபரி கோல் அடிக்க, முதல் பாதியில் 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் போட்டி சமன் ஆனது. இரண்டாம் பாதியில் ஹைதி வீரர்கள் கோல் அடிக்க கிடைத்த வாய்ப்புகளை வீணடித்தனர்.

இந்நிலையில், கடைசி கட்டத்தில் மொராக்கோ வீரர்கள் அடுத்தடுத்து 78 மற்றும் 89-ஆவது நிமிடங்களில் கோல் அடித்து அசத்தினர். இதன்மூலம் மொராக்கோ அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வென்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.

அந்தவகையில், கடைசியாக நடந்த போட்டியில் பிரேசில் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கிலும், மொராக்கோ அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கிலும் வெற்றி பெற்று ஃபிஃபா 2026 தரவரிசை பட்டியலில் கூடுதல் புள்ளிகளை பெற்றது.

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FIFA WORLD CUP 2026
VINICIUS JUNIOR
FIFA 2026
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