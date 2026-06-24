ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசை: பந்துவீச்சில் முதலிடம் பிடித்து மேட் ஹென்றி வரலாறு; பேட்டிங்கில் ஜோ ரூட் மீண்டும் 'நம்பர்-1'
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வரலாற்றில் கடந்த 36 ஆண்டுகளில் ஒரு பந்துவீச்சாளர் டெஸ்ட் தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடிப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
Published : June 24, 2026 at 3:46 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி இன்று வெளியிட்டுள்ள ஆடவர் டெஸ்ட் தரவரிசைப் பட்டியலில், நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் மேட் ஹென்றி மற்றும் இங்கிலாந்து பேட்ஸ்மேன் ஜோ ரூட் ஆகியோர் தங்கள் பிரிவுகளில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளனர்.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இரண்டாவது டெஸ்டில் நியூசிலாந்து அணி 253 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அசத்தல் வெற்றி பெற்று தொடரை 1-1 என சமன் செய்துள்ளது.
இந்த வெற்றியின் மூலம், 3 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடர் தற்போது 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது. இதையடுத்து, தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி, நாளை (ஜூன் 25) நாட்டிங்ஹாமில் உள்ள டிரெண்ட் பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணியே தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
Here is Latest Test Batting Rankings:— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) June 24, 2026
Joe Root New No.1 Test batter! pic.twitter.com/dbhKbMHbSq
மீண்டு நம்பர் 1
இந்த நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஆடவர் டெஸ்ட் வீரர்களுக்கான புதிய தரவரிசைப் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் இங்கிலாந்து அணியின் 'ரன் மெஷின்' என்று அழைக்கப்படும் ஜோ ரூட், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2ஆவது டெஸ்ட் போட்டியில் 46 மற்றும் 77 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், தனது சக வீரரான ஹாரி புரூக்கை பின்னுக்குத் தள்ளி, டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் மீண்டும் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
இப்பட்டியலில் இங்கிலாந்தின் ஹாரி புரூக் இரண்டாம் இடத்திற்கும், ஆஸ்திரேலியாவின் டிராவிஸ் ஹெட் மூன்றாம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இந்திய வீரர்கள் ஷுப்மன் கில் மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோர் முறையே 8 மற்றும் 9ஆவது இடங்களில் நீடிக்கின்றனர். இதற்கிடையே, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய நியூசிலாந்தின் ரச்சின் ரவீந்திரா மீண்டும் டாப் 10 இடங்களுக்குள் நுழைந்துள்ளார்.
மேட் ஹென்றி சாதனை
மறுபுறம், டெஸ்ட் பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் மேட் ஹென்றி முதலிடத்திற்கு முன்னேறி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி அபார வெற்றி பெற முக்கிய காரணமாக இருந்த ஹென்றி, அபோட்டியில் 11 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம், அவர் இந்திய வீரர் ஜஸ்ப்ரித் பும்ராவுடன் இணைந்து கூட்டாக முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
Your new No. 1 ranked Test bowler 🏆— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 24, 2026
Matt Henry climbs six places to share top spot in the ICC Test bowling rankings alongside Jasprit Bumrah. pic.twitter.com/TxRpMOnB1l
இதன் மூலம், ஐசிசி டெஸ்ட் பந்துவீச்சு தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடிக்கும் 3ஆவது நியூசிலாந்து பந்துவீச்சாளர் என்ற பெருமையை மேட் ஹென்றி பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு ஜாக் கோவி (1947) மற்றும் ரிச்சர்ட் ஹாட்லி (1990) ஆகியோர் மட்டுமே இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக, நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வரலாற்றில் கடந்த 36 ஆண்டுகளில் ஒரு பந்துவீச்சாளர் டெஸ்ட் தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடிப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
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டெஸ்ட் ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடித்து வருகிறார். இப்பட்டியலில், இங்கிலாந்து ஆல்-ரவுண்டர் ஜேக்கப் பெத்தெல் 34 இடங்கள் பாய்ந்து 43ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். இந்நிலையில், இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முடிவில், இந்த தரவரிசையில் மேலும் சில முக்கிய மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.