முடிவுக்கு வந்த 42 ஆண்டு காத்திருப்பு! ஒருநாள் தொடரில் இங்கிலாந்தை ஒயிட்வாஷ் செய்தது நியூசிலாந்து!
42 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்து நியூசிலாந்து அணி சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : November 1, 2025 at 3:26 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இங்கிலாந்து அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடியது. இதில் டி20 தொடரை இங்கிலாந்து அணி 1-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியது.
மீண்டும் சொதப்பிய இங்கிலாந்து
இந்நிலையில், நியூசிலாந்து - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று வெலிங்டனில் உள்ள ஸ்கை மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்ய, பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் ஜேமி ஸ்மித் 5 ரன்னிலும், பென் டக்கெட் 8 ரன்னிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர்.
Duffy x Bracewell to dismiss Brook as the bowlers remain on top in the capital.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 1, 2025
Watch LIVE and free in NZ on TVNZ DUKE or TVNZ+ 🖥️ #NZvENG pic.twitter.com/r73qJvKVAD
அவர்களை தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜோ ரூட் 2 ரன்னிலும், கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் 6 ரன்னிலும், ஜேக்கப் பெத்தெல் 11 ரன்னிலும், சாம் கரண் 17 ரன்னிலும், ஜோஸ் பட்லர் 38 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் இணைந்த ஜேமி ஓவர்டன் - பிரைடன் கார்ஸ் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்ததுடன், அணியை சரிவிலிருந்தும் மீட்டனர்.
ஓவர்டன் அரைசதம்
இதில் அபாரமாக விளையாடிய ஜேமி ஓவர்டன் அரை சதம் கடந்தார். பின் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்களுடன் 36 ரன்களை எடுத்திருந்த பிரைடன் கார்ஸ் விக்கெட்டை இழக்க, 10 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 68 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த ஓவர்டனும் ஆட்டமிழந்தார். இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி 40.2 ஓவர்களில் 222 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து தரப்பில் பிளைர் டிக்னர் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
We are bowled out for 222.— England Cricket (@englandcricket) November 1, 2025
An excellent counter-attacking 68 from Jamie Overton 👏 pic.twitter.com/zIeBERnKzd
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணிக்கு ரச்சின் ரவீந்திரா - டெவான் கான்வே இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 78 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், டெவான் கான்வே 34 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ரச்சீன் ரவீந்திரா 46 ரன்னிலும், வில் யங் ஒரு ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
நியூசிலாந்து சாதனை
பின்னர் களமிறங்கிய டேரில் மிட்செல் ஒருபக்கம் நிதானமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுபக்கம் களமிறங்கிய டாம் லேதம் 10 ரன்னிலும், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 13 ரன்னிலும், கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர் 27 ரன்னிலும், நாதன் ஸ்மித் 2 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து 44 ரன்களுடன் டேரில் மிட்செலும் வெளியேறினார்.
இறுதியில் ஜகாரி ஃபால்கஸ் 14 ரன்களையும், பிளைர் டிக்னர் 18 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக் கொடுத்தனர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 44.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை நியூசிலாந்து அணி 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
Ticks and Foulkesy get us home! Another win and a 3-0 series victory over England 🥳— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 1, 2025
See the full scorecard here - https://t.co/kglS8ydJ1S#NZvENG
📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/XeKIjBCSLp
இதையும் படிங்க:
இதன் மூலம், 42 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்து நியூசிலாந்து அணி சாதனை படைத்துள்ளது. மேலும் இப்போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பிளைர் டிக்னர் ஆட்டநாயகனாகவும், தொடர் முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட டேரில் மிட்செல் தொடர் நாயகனாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.