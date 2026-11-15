நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா மீண்டும் படுதோல்வி; கால்பந்து தொடரை முழுமையாக இழந்து ஏமாற்றம்!
முன்னதாக நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ஆக்லாந்தில் நடந்த முதல் போட்டியில் 5-0 எனத் தோல்வியடைந்திருந்த இந்திய அணி, இரண்டாவது போட்டியிலும் தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 12:19 PM IST
ஹைதராபாத்: கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரில் நடைபெற்ற சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான கால்பந்துப் போட்டியில், நியூசிலாந்து அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் இந்தியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இந்திய கால்பந்து அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான கால்பந்துத் தொடரில் விளையாடியது. இதில் ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது போட்டி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் இன்று நடைபெற்றது.
முந்தைய தோல்விக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, முதல் பாதியிலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஏனெனில் நியூசிலாந்து அணியின் முன்கள வீரர்கள் இந்திய அணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். அதன்படி ஆட்டத்தின் 22-ஆவது நிமிடத்தில் ஃபின் சர்மேன் நியூசிலாந்து அணிக்காக முதல் கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
Final prep before the first whistle.⚡ 🔗 Watch the match live: https://t.co/ZKJR0OgrmW #NZLIND #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/5hwVzGVlVY— Indian Football (@IndianFootball) November 15, 2026
தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்திய நியூசிலாந்து அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 40ஆவது நிமிடத்தில் ஜேம்ஸ் மெக்கரியும், 43-ஆவது நிமிடத்தில் கிறிஸ் வுட்டும் அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களைப் பதிவு செய்து மிரட்டினர். மறுபக்கம் முதல் பாதியில் தடுமாறிய இந்திய அணி எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியாமல் திணறியது. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியில் இந்திய அணி டிஃபென்ஸை மேலும் வலுவாக்கி எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளைத் தடுத்து நிறுத்தியது. இருப்பினும் நியூசிலாந்தின் டிஃபென்ஸைத் தகர்க்க முடியாமல் இந்திய வீரர்கள் திணறினர். மறுமுனையில் நியூசிலாந்தும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு இந்திய அணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது. இதனால் இந்திய அணியால் இப்போட்டியிலும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
Full-time in Christchurch. #NZLIND #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/8suFHb0Qy2— Indian Football (@IndianFootball) November 15, 2026
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இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட இந்தத் தொடரில் நியூசிலாந்து அணி ஒட்டுமொத்தமாக 8 கோல்களைப் பதிவு செய்திருந்த நிலையில், இந்திய அணி ஒரு கோல் கூட அடிக்காமல் அடுத்தடுத்து தோல்விகளைத் தழுவி ரசிகர்களைப் பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.