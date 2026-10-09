இந்திய டி20 தொடருக்கு முன்பே நியூசிலாந்து அணிக்கு பின்னடைவு: இரு வீரர்கள் விலகல்!
ஆல்-ரவுண்டர் ஜோஷ் கிளார்க்ஸன் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிளெய்ர் டிக்னர் ஆகியோர் நியூசிலாந்து டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 9, 2026 at 3:31 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இருந்து, நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் மார்க் சாப்மேன் மற்றும் ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்சமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரை முடித்த கையோடு நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் இந்திய அணி, அங்கு 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதையடுத்து, டி20 தொடரில் விளையாடும் இரு நாட்டு அணிகளும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டன.
இதில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியில், அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமாருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நியூசிலாந்துக்கு எதிராகவே தனது கடைசி சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடியிருந்தார். இந்நிலையில், கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவருக்கு மீண்டும் இந்திய டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Box Office 🍿 Our T20I squad to face India in the five-match Hero VIDA T20I series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting on Thursday 22 October at Hagley Oval. https://t.co/KIBdZA3LMz— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 23, 2026
மறுபக்கம், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியில், காயம் காரணமாக அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திரா இடம்பெறவில்லை. இருப்பினும் ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட், கைல் ஜேமிசன், லோக்கி ஃபெர்குசன் உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர். இந்நிலையில், இந்த டி20 தொடருக்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணியின் முன்னணி வீரர்கள் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.
அந்த வகையில், அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் மார்க் சாப்மேன் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ் ஆகியோர் காயம் காரணமாக இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளனர். இதனையடுத்து, விலகிய இந்த வீரர்களுக்குப் பதிலாக, ஆல்-ரவுண்டர் ஜோஷ் கிளார்க்ஸன் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிளெய்ர் டிக்னர் ஆகியோர் நியூசிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து நியூசிலாந்து அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ராப் வால்டர் கூறுகையில், "மார்க் சாப்மேன் மற்றும் ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ் இருவருக்காகவும் நான் வருத்தப்படுகிறேன். அவர்கள் விரைவில் குணமடைய வாழ்த்துகிறேன். அதேநேரம், ஜோஷ் கிளார்க்ஸன் மற்றும் பிளெய்ர் டிக்னர் போன்ற அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களை அணியில் சேர்ப்பது எங்களுக்குக் கிடைத்துள்ள நல்ல வாய்ப்பு. இந்தியாவுக்கு எதிரான இந்த டி20 தொடரில் விளையாட அவர்கள் ஆர்வமுடன் உள்ளனர்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
An update to our T20I squad ahead of the Hero VIDA T20I Series Powered by AI+ Nova Smartphone against India, starting at Hagley Oval on October 22. More | https://t.co/dqTGczJrkV 📲 https://t.co/BeU2146DXX— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 9, 2026
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நியூசிலாந்து டி20 அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், ஜோஷ் கிளார்க்ஸன், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, லோக்கி ஃபெர்குசன், மேட் ஹென்றி, பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், கைல் ஜேமிசன், ஆடம் மில்னே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், டிம் செஃபெர்ட், நாதன் ஸ்மித், பிளெய்ர் டிக்னர்.
இந்திய டி20 அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், சிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ்.