இந்தியா vs நியூசிலாந்து | முக்கிய வீரர்கள் விலகல்...நியூசிலாந்து அணி அதிரடி மாற்றம்!
கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடவிருந்த விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் டிம் செய்ஃபெர்ட் மற்றும் மேத்யூ ஃபிஷர் ஆகியோர் இப்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒட்டுமொத்த தொடருக்குமான நியூசிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்
Published : November 2, 2026 at 11:17 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலிருந்து நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான மார்க் சாப்மேன் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில், தொடருக்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணி பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான மார்க் சாப்மேன் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் காயம் காரணமாகத் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளனர்.
இதில், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ஐரோப்பிய டி20 பிரீமியர் லீக் தொடரின் போது மார்க் சாப்மேனுக்குத் தொடைப் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. அதே மாதத்தில், ஒரு விளம்பரப் படப்பிடிப்பின் போது ரச்சின் ரவீந்திராவின் தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், மார்க் சாப்மேனுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனை முடிவில், அவர் முழுமையாகக் குணமடைய இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் தேவை என்பது தெரியவந்துள்ளது.
A big blow for New Zealand ahead of their ODI series against India 👀 https://t.co/7GJXhPcwRT— ICC (@ICC) November 1, 2026
அதேசமயம், மறுபக்கம் ரச்சின் ரவீந்திரா காயத்திலிருந்து ஓரளவு குணமடைந்திருந்தாலும், இந்த மாத இறுதியில் நடைபெறவுள்ள மிக முக்கியமான டெஸ்ட் தொடரைக் கருத்தில் கொண்டும், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் ஏற்படும் பணிச்சுமை காரணமாகவும், ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்த ஒருநாள் தொடரிலிருந்து அவர் விலகியுள்ளார்.
இதுகுறித்து நியூசிலாந்து அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ராப் வால்டர் கூறுகையில், "மார்க் மற்றும் ரச்சின் ஆகிய இருவரும் அணிக்கு எவ்வளவு பெரிய பலம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அவர்கள் இந்தத் தொடரைத் தவறவிடுவது வருத்தமளிக்கிறது. எனினும், இந்த மாத இறுதியில் டெஸ்ட் தொடர் தொடங்கவுள்ளதால், ரச்சினின் தோள்பட்டை காயம் முழுமையாகக் குணமடைவதற்குள் வெள்ளைப் பந்து கிரிக்கெட்டில் அவரை களமிறக்கி எந்தவித கூடுதல் ஆபத்தையும் எடுக்க நாங்கள் விரும்பவில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் காரணமாக, கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடவிருந்த விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் டிம் செய்ஃபெர்ட் மற்றும் மேத்யூ ஃபிஷர் ஆகியோர் இப்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒட்டுமொத்த தொடருக்குமான அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், உள்நாட்டுத் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வரும் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் முதல் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
🚨 BIG BLOW FOR NEW ZEALAND! Mark Chapman (hamstring) and Rachin Ravindra (shoulder) have been ruled out of the upcoming ODI series against India. Tim Seifert joins the squad for the entire series, while Henry Nicholls comes in for ODIs 1-3 and Dean Foxcroft for ODIs 4-5. Matt Fisher also stays with the squad as an additional bowling option. Matt Henry's availability will be assessed. #NZvIND #BlackCaps #Cricket— Ankan Kar (@AnkanKar) November 1, 2026
நியூசிலாந்து 'ஏ' அணிக்காக விளையாடி வரும் டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் கடைசி இரண்டு போட்டிகளுக்கான அணியிலும், இளம் வீரர்களான கிறிஸ்டியன் கிளார்க், மிட்செல் ஹே மற்றும் நிக் கெல்லி ஆகியோர் தொடரின் கடைசி இரு போட்டிகளுக்கான அணியில் மாற்று வீரர்களாகவும் சேர்க்கப்படுவதாக நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
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முதல் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, மேத்யூ ஃபிஷர், மாட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டாம் லாதம், டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், கிளென் பிலிப்ஸ், டிம் செய்ஃபெர்ட், நாதன் ஸ்மித், வில் யங், பிளேயர் டிக்னர்.
கடைசி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், ஜேக்கப் டஃபி, மேத்யூ ஃபிஷர், டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட், லோக்கி ஃபெர்குசன், மிட்செல் ஹே, நிக் கெல்லி, டிம் செய்ஃபெர்ட், பிளேயர் டிக்னர், வில் யங்.