IND VS NZ: நியூசிலாந்து கேப்டனின் பொறுப்பான ஆட்டம்;இந்தியாவுக்கு 209 ரன்கள் டார்கெட்

IND VS NZ: நியூசிலாந்து கேப்டனின் பொறுப்பான ஆட்டம்;இந்தியாவுக்கு 209 ரன்கள் டார்கெட்
டி20 முதல் போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்தை 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி கொண்டது.
Published : January 23, 2026 at 9:14 PM IST
ராய்ப்பூர்: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி ஆறு விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 208 ரன்களை குவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி தற்போது ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் இரண்டாவது போட்டி சத்தீஸ்கரின் நியூ ராய்ப்பூரில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது.
டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்தது. இதையடுத்து முதலில் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி நிர்ணியிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 208 ரன்களை குவித்தது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக, கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் 27 பந்துகளில் 47 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதில் 6 பவுண்டரிகளும், ஒரு சிக்ஸரும் அடங்கும். ரச்சின் ரவீந்திரா 44 ரன்களும், டிம் சௌத்தி 24 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இந்திய அணி தரப்பில் குல்தீப் யாதவ் இரண்டு விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். 209 ரன்கள் வெற்றி இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி தற்போது விளையாடி வருகிறது.