மிட்செல், டிக்னர் அபார ஆட்டம்; இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி ஒருநாள் தொடரை வென்றது நியூசிலாந்து!
நியூசிலாந்து அணி 2008ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இங்கிலாந்து எதிராக தங்களின் சொந்த மண்ணில் முதல் ஒருநாள் தொடரை வென்றுள்ளது.
Published : October 29, 2025 at 2:41 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இங்கிலாந்து அணி தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றது. இந்நிலையில் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது போட்டி இன்று ஹாமில்டனில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியில் தொடக்க வீரர்கள் பென் டக்கெட் ஒரு ரன்னிலும், ஜேமி ஸ்மித் 13 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர், அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜோ ரூட் 25 ரன்களுக்கும், ஜேக்கப் பெத்தெல் 18 ரன்களுக்கும், ஜோஸ் பட்லர் 9 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழக்க, இங்கிலாந்து அணி 81 ரன்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் 34 ரன்களையும், சாம் கரண் 17 ரன்களையும், ஜேமி ஓவர்டன் 42 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். இதனால் இங்கிலாந்து அணி 36 ஓவர்களில் 175 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து தரப்பில் பிளைர் டிக்னர் 4 விக்கெட்டுகளையும், நாதன் ஸ்மித் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர் வில் யங் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், நட்சத்திர வீரர் கேன் வில்லியம்சன் 21 ரன்னிலும், ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ரச்சின் ரவீந்திரா மற்றும் டேரில் மிட்செல் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
தொடர்ந்து அபாரமாக செயல்பட்ட இருவரும் தங்கள் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், 63 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். பின் 7 பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸர் என 54 ரன்களில் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய டாம் லேதம் 2 ரன்களுக்கும், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 5 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த டேரில் மிட்செல் 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 56 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 33.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 2008ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இங்கிலாந்து எதிராக தங்களின் சொந்த மண்ணில் முதல் ஒருநாள் தொடரை வென்றுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த போட்டியில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி நியூசிலாந்தின் வெற்றிக்கு உதவிய பிளைர் டிக்னர் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.