விராட் கோலி போராட்டம் வீண்: வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்து நியூசிலாந்து சாதனை
இந்திய ஒருநாள் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நியூசிலாந்து ஆல் ரவுண்டர் டேரில் மிட்செல் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்தூர்: இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றது.
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் கடைசி போட்டி இன்று இந்தூரில் நடைபெற்றது. ஹோல்கார் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை.
இதில் ஹென்றி நிக்கோலஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், டெவான் கான்வே 5 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த வில் யங்கும் 30 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு நடையைக் கட்டினார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த டேரில் மிட்செல் மற்றும் கிளென் பிலீப்ஸ் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியதுடன் 200 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர்.
இதில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மிட்செல் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 9ஆவது சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். அவருடன் இணைந்து விளையாடி வந்த கிளென் பிலீப்ஸ் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது இரண்டாவது சதத்தை பூர்த்தி செய்தார். பின் 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 103 ரன்களில் கிளென் பிலீப்ஸும், 15 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 137 ரன்களில் டேரில் மிட்செலும் ஆட்டமிழந்தார்.
இறுதியில் கேப்டன் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 28 ரன்களைச் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 337 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் ஹர்ஷித் ரானா ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக இல்லை. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா 11 ரன்களிலும், ரோஹித் சர்மா 23 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய விராட் கோலி ஒருபக்கம் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, மறுபக்கம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல் உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
பின்னர் இணைந்த விராட் கோலி - நிதிஷ் ரெட்டி இணை அணியின் விக்கெட் இழப்பை தடுத்ததுடன் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்தனர். பின் 53 ரன்கள் சேர்த்த கையோடு நிதிஷ் ரெட்டி விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த ரவீந்திர ஜடேஜாவும் 12 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய ஹர்ஷித் ரானா யாரும் எதிர்பாரா வகையில் அதிரடியாக விளையாடி பவுண்டரிகளை விளாசினார்.
இதற்கிடையில் விராட் கோலி சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 54ஆவது சதத்தை பூர்த்தி செய்த்தார். மறுமுனையில் ஹர்ஷித் ரானா அரைசதம் கடந்தார். இதனால் இந்திய அணி வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருந்த நிலையில், 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 52 ரன்களில் ஹர்ஷித் ரானாவும், 10 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்களுடன் விராட் கோலியும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
இதன் காரணமாக இந்திய அணி 46 ஓவர்களில் 296 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், கிறிஸ்டியன் கிளார்க் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி ஒருநாள் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
மேலும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவில் கைப்பற்றும் முதல் ஒருநாள் தொடராகவும் இது அமைந்தது. இந்த போட்டியில் சதமடித்ததுடன், தொடர் முழுவதும் அபாரமாக விளையாடிய நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல் ஆட்டநாயகன் மற்றும் தொடர் நாயகன் விருதுகளை வென்றார்.