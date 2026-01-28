ETV Bharat / sports

4ஆவது டி20: டிம் செஃபெர்ட், டேரில் மிட்செல் அதிரடியில் வலுவான இலக்கை நிர்ணயித்த நியூசிலாந்து

நான்காவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியின் தொடக்க வீரர் டிம் செஃபெர்ட் 25 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.

இந்தியா vs நியூசிலாந்து
இந்தியா vs நியூசிலாந்து (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 28, 2026 at 8:43 PM IST

விசாகப்பட்டினம்: இந்தியாவுக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 216 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

நியூசிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி இன்று விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இஷான் கிஷன் பதிலாக அர்ஷ்தீப் சிங்கும், நியூசிலாந்து அணியில் கைல் ஜேமிசன் பதிலாக ஜேக்கப் டஃபியும் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு பெற்றனர்.

இதனையடுத்து களமிறங்கிய நியூலாந்து அணிக்கு டிம் செஃபெர்ட் - டெவான் கான்வே இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் ஆரம்பம் முதலே பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டு அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுத்தனர். இதில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த டிம் செஃபெர்ட் 25 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார்.

இதன் மூலம் இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 100 ரன்களை எட்டிய நிலையில், டெவான் கான்வே 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 44 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரச்சின் ரவீந்திராவும் 2 ரன்களுடன் நடையைக் கட்ட, மறுபக்கம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த டிம் செஃபெர்ட் 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 62 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய மார்க் சாப்மேன் 9 ரன்களிலும், கிளென் மேக்ஸ்வெல் 24 ரன்களிலும், கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் 11 ரன்களிலும், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ் 13 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டேரில் மிட்செல் இரண்டு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 39 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 215 ரன்களை சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 216 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.

